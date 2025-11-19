"Las Locuras" llega a Netflix, una nueva película mexicana que te hará cuestionar tus límites en las relaciones + Seguir en









Dirigida por Rodrigo García, la producción reúne a seis protagonistas en una historia sobre rupturas, crisis personales y decisiones que pueden cambiarlo todo.

La película tiene a algunas de las actrices más sólidas del cine mexicano, como Cassandra Ciangherotti e Ilse Salas.

En los últimos años, Netflix encontró en las producciones mexicanas algunos de sus grandes éxitos. Títulos como "La Casa de las Flores", "Oscuro deseo" o "Control Z", demostraron que las historias que combinan identidad, temas incómodos y emociones intensas llegan, rápidamente, al Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming.

Ahora, sumaron "Las locuras", la nueva película Rodrigo García, un nombre que carga un linaje imponente por su padre Gabriel García Márquez, pero que forjó una obra propia; marcada por la sensibilidad hacia los personajes femeninos y los dilemas que moldean sus vidas.

Con un elenco integrado por algunas de las actrices más sólidas del cine mexicano, el film se suma al catálogo con drama introspectivo y cargado de preguntas sobre los límites que aceptamos, o ignoramos, dentro de nuestras relaciones.

las locuras Tráiler de "Las Locuras" Embed - Las locuras | Tráiler oficial | Netflix ¿De qué trata "Las locuras"? Con un relato que despliega a lo largo de un solo día, la historia sigue a seis mujeres que no se conocen entre sí, pero cuyos caminos se cruzan en momentos decisivos, con encuentros cortos, conversaciones tensas y silencios que dicen más que las palabras.

Cada una carga su propia tormenta con relaciones amorosas que se desmoronan, expectativas familiares difíciles de sostener y duelos que no terminan de cicatrizar. Sin embargo, cuando estas situaciones se cruzan con el deseo, viene una pregunta: ¿Cuál es límite que, si lo cruzamos, puede cambiar todo?

las locuras2 Luego de presentación en el Festival Internacional de Cine de Morelia, la película llegará a Netflix el 20 de noviembre de 2025. Reparto de "Las locuras" Cassandra Ciangherotti

Ilse Salas

Ángeles Cruz

Natalia Solián

Naian González Norvind

Fernanda Castillo

Alfredo Castro

Mónica del Carmen

Raúl Briones

Daniel Trovar

Temas Netflix

Streaming