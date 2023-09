Mick Jagger reveló sus planes de donar el catálogo musical de los Rolling Stones

Mick Jagger ha insinuado la idea de que el catálogo de los Rolling Stones se destine a organizaciones benéficas en lugar de dejárselo a sus hijos "que no lo necesitan".

En una nueva entrevista con el Wall Street Journal, el líder de los Stones compartió que no tiene planes de vender el catálogo de la banda posterior a 1971 y sugirió que podría terminar destinándose a obras de caridad. “Los niños (refiriéndose a sus hijos) no necesitan 500 millones de dólares para vivir bien. Vamos” , dijo.

Jagger tiene ocho hijos. Karis es su primera hija con la actriz Martha Hunt, ahora de 52 años, nació en 1970. Un año después, nació su segunda hija, Jade, de 51 años, con su ex esposa Bianca Jagger .

Luego tuvo cuatro hijos con el modelo Jerry Hall: Elizabeth, 39 años, Georgia May, 31, James, 38 y Gabriel, 25. En 1999, le dio la bienvenida a un hijo, Lucas, 24, con la modelo Luciana Giménez Morad. El hijo menor de Jagger es Deveraux, de 6 años, que tuvo con la coreógrafa y ex bailarina Melanie Hamrick.

El problema de los derechos de los primeros éxitos de los Rolling Stones

En otra parte de la entrevista, Jagger habló de cómo los Stones no poseen los derechos de autor de algunos de sus mayores éxitos y reflexionó sobre las similitudes en los problemas de propiedad que Taylor Swift tenía con su sello discográfico y la música antigua de los Stones.

"La industria era tan incipiente que no tenía el apoyo ni la cantidad de personas disponibles para poder asesorarte como lo hacen ahora", dijo a la publicación. “Pero ya sabes, todavía sucede. Quiero decir, ¡mira lo que le pasó a Taylor Swift! Realmente no conozco los entresijos de esto, pero ella obviamente no estaba feliz”.

A principios de este mes, la legendaria banda anunció su álbum de estudio número 24, "Hackney Diamonds", y compartió su sencillo principal, "Angry". Tras "A Bigger Bang" de 2005 , el disco marcará el primer lanzamiento de música original de los Stones en 18 años.