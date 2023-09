Los Rolling Stones no paran: aseguran que "Hackney Diamonds" no será su último disco

Watts aparece en dos de las canciones del listado: "Mess It Up" y "Live By The Sword". Estos aparecen uno detrás del otro, a mitad del álbum y este último también incluye el bajo del ex bajista de los Stones, Bill Wyman.

Sir Elton John también actúa en esta última pista, tocando el piano en la canción. También aparece en otra canción, agregando claves a "Get Close", la segunda canción de la lista de canciones.

Lady Gaga contribuye con la voz a la penúltima canción, titulada "Sweet Sounds Of Heaven", y el ícono de la música Stevie Wonder también protagoniza la canción, tocando las teclas y el piano.

Finalmente, la ex leyenda de los Beatles Paul McCartney une fuerzas con Mick Jagger y compañía para el próximo álbum y toca el bajo en una canción llamada "Bite My Head Off".

Mira la lista de canciones completa a continuación: