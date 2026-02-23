A 5 años de su separación, Daft Punk publicó un nuevo videoclip de su canción "Human After All" + Seguir en









Hace cinco años, los íconos del house francés compartieron un video anunciando su separación. Los fans se ilusionan con un posible regreso.

El nuevo video ya está disponible en todas las plataformas.

Daft Punk conmemoró los cinco años desde su separación con un nuevo video de su sencillo de 2005 "Human After All".

Con imágenes de su película de ciencia ficción de 2006, Electroma, el nuevo video los muestra conduciendo por el desierto y finalmente atravesando un tranquilo pueblo. Mientras observan a la gente socializando en un día soleado, finalmente se dan cuenta de que todos llevan casco.

La separación de Daft Punk ¿Hay chances de que vuelvan? Daft Punk confirmó su separación después de una carrera de más de 28 años en 2021. En los últimos años, ambos miembros han hablado de la necesidad de una ruptura, y Bangalter admitió que se sintió "aliviado" por la forma en que terminó la banda.

“La pregunta que más me hago es por qué la terminamos, en lugar de cómo pudo durar tanto”, dijo. “Es como una historia o una minisaga: a veces hay una serie que tiene un lugar especial en el corazón de la gente y lo conserva, y dura una, dos, tres, cuatro, cinco, a veces diez temporadas”.

Recientemente, Guy-Manuel de Homem-Christo coescribió una canción del último álbum de Rosalía, "LUX". El músico y productor colaboró en "Reliquia", la segunda canción del tracklist del disco, y fue reconocido como "compositor y letrista" de material original. Por su parte el fundador del sello discográfico Because Music, Emmanuel de Buretel, insinuó recientemente que Guy-Manuel podría estar trabajando en un álbum en solitario En cuanto a Bangalter, el año pasado realizó su primer set como DJ en solitario en 16 años junto a Fred Again....

