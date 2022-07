Netflix confirmó una serie documental sobre David Beckham

Pasará de sus humildes comienzos en el este de Londres a convertirse en una de las estrellas deportivas más reconocidas de todos los tiempos.

Fisher, de We Go Green, dirigirá y ejecutará, y Battsek, de Searching for Sugar Man, ejercerá como productor. Studio 99 de Beckham producirá en asociación con Ventureland de Battsek.

Beckham se ha involucrado más con el mundo de la televisión en los últimos tiempos y su independiente actualmente está haciendo programas para Disney+ y Paramount+.