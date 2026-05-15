El matrimonio Beckham entró al club de los multimillonarios de Gran Bretaña: de cuánto es su patrimonio

Este nombramiento convierte al exfutbolista en el primer deportista multimillonario de su país. El avance responde a "inversiones acertadas" de ambos en el fútbol, la alimentación y las bebidas, el sector inmobiliario y la moda.

El matrimonio ingresó al club de acuerdo a una clasificación anual luego de alcanzar en 2025 los u$s1.583 millones.

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa la empresaria Victoria Beckham entraron este viernes en el club de los multimillonarios de Gran Bretaña , tras un gran aumento de su fortuna en el último año. Entre las razones, se haya una inversión de parte del exdeportista en el Inter de Miami .

El patrimonio de la pareja estaba valorado en menos de la mitad un año antes, con u$s640 millones en 2024, explicado en particular por las inversiones realizadas en los últimos años por el antiguo capitán de la selección de Inglaterra en el Inter de Miami, club estadounidense de fútbol en el que Lionel Messi prorrogó su contrato hasta 2028.

Por su parte, la marca de moda Victoria Beckham, lanzada en 2008 y durante mucho tiempo deficitaria, vio el año pasado cómo su facturación superaba los u4s128 millones. David y Victoria Beckham cultivan en las redes sociales y en los medios una imagen de pareja glamurosa y unida.

La clasificación anual del Sunday Times, que recoge a las 350 personas y familias más ricas de Reino Unido de todos los sectores, incluye este año a los músicos Noel y Liam Gallagher, cuya fortuna conjunta estimada en u$s480 millones se vio impulsada por la gira de reunificación de la banda Oasis.

DAVID Y VICTORIA BECKHAM.webp El patrimonio de la pareja estaba valorado en menos de la mitad un año antes, con u$s640 millones en 2024, explicado en particular por las inversiones realizadas en los últimos años por David.

El hombre que consiguió su imperio millonario después de 75 años de esfuerzo: la historia del Coronel Sanders

La cara del fundador de KFC todavía aparece en sus locales, publicidades y envases alrededor del mundo. Sin embargo, detrás de esa imagen existe una vida que atravesó problemas económicos, trabajos precarios y decisiones arriesgadas que tardaron décadas en darle resultados millonarios.

Mucho antes de construir una de las cadenas gastronómicas más famosas del planeta, Harland Sanders atravesó incendios, deudas, despidos y hasta enfrentamientos armados. Su historia es conocida como uno de los casos más impactantes de perseverancia en Estados Unidos y el mundo.

Harland Sanders nació el 9 de septiembre de 1890 en Henryville, Indiana. Su infancia fue difícil, ya que cuando tenía apenas cinco años, murió su padre y debió colaborar con el cuidado de sus hermanos mientras su madre trabajaba para sostener el hogar. Esto lo obligó a abandonar la escuela en séptimo grado y pasar por empleos de todo tipo, como pintor de carruajes, conductor de ferry, vendedor y empleado ferroviario.