David Coverdale, cantante de Whitesnake y Deep Purple anunció su retiro de la música

La leyenda del hard rock anunció su retiro de los escenarios a los 74 años y después de una extensa carrera.

David Coverdale , cantante y cofundador de la banda de hard rock multiplatino a finales de los 70 y principios de los ochenta Whitesnake , coautor de la mayoría de sus canciones y también vocalista de Deep Purple y junto a Jimmy Page , anunció hoy su retiro.

“Damas y caballeros, chicos y chicas, hermanos y hermanas de la Serpiente, un anuncio especial para ustedes”, dijo Coverdale. “Después de más de 50 años de un viaje increíble con ustedes —con Deep Purple, con Whitesnake, con Jimmy Page— en los últimos años me ha quedado muy claro que ha llegado el momento de colgar mis zapatos de plataforma de rock 'n' roll y mis vaqueros ajustados”.

El cantante inglés añadió: “Como pueden ver, hemos cuidado la peluca del león, pero ha llegado el momento de poner fin a mi carrera. Los quiero muchísimo. Agradezco a todos los que me han ayudado y apoyado en este increíble viaje: a todos los músicos, al equipo, a los fans, a mi familia. Ha sido maravilloso. Pero de verdad que ha llegado el momento de disfrutar de mi jubilación, y espero que lo entiendan ”.

Coverdale, ahora con 74 años, fundó Whitesnake en 1978 tras un período como vocalista de Deep Purple después de la salida de Ian Gillan . Grabó tres álbumes con la banda: "Burn" y "Stormbringer" (ambos de 1974) y "Come Taste the Band" (de 1975), cantando en temas tan populares como "Burn", "Mistreated" y "Soldier of Fortune" . En 2016, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto con el grupo.

Coverdale publicó entonces dos álbumes en solitario antes de formar Whitesnake en 1978. Sus dos primeros discos entraron en el Top 50 en su Reino Unido natal, pero la banda alcanzó el éxito con su tercer disco, "Ready an' Willing" . Ese álbum de 1980 llegó al Top 10 británico e hizo su primera aparición en las listas estadounidenses, alcanzando el puesto número 90 gracias al sencillo "Fool for Your Loving" .

Los dos siguientes álbumes de Whitesnake, "Come an' Get It" (1981) y "Saints & Sinners" (1982), también alcanzaron el Top 10 en el Reino Unido. En 1984 su disco "Slide It In" llegó al Top 40 estadounidense gracias al éxito radiofónico con doble sentido "Slow an' Easy", "Love Ain't No Stranger" y la sensual canción que da título al álbum. Fue el primer álbum de Whitesnake en el que participó el exguitarrista de Thin Lizzy, John Sykes, quien coescribiría muchas de las canciones de su nueva banda con Coverdale.

Pero el siguiente disco del grupo catapultó a Coverdale y compañía al estrellato.

Lanzado mundialmente en marzo de 1987, el álbum homónimo de Whitesnake fue un éxito internacional entrando en el Top 10 en media docena de países. El álbum incluía el primer gran sencillo de la banda: "Here I Go Again", una nueva versión de un tema de su disco "Saints & Sinners", que alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100. Se posicionó en el puesto número 17 de la lista de VH1 de las 100 mejores canciones de la década de 1980 y su éxito se vio impulsado por su sensual videoclip, un éxito rotundo en MTV, protagonizado por la que pronto sería la esposa de Coverdale, la modelo Tawny Kitaen.

Embed - Whitesnake - Here I Go Again '87 (Official Music Video)

Luego, el grupo lanzó "Slip of the Tongue" (1989), que llegó al Top 10 en Estados Unidos y Reino Unido e incluyó una versión reelaborada de “Fool for Your Loving” que fue un gran éxito en la radio FM, y pasó cuatro semanas en el número 2 de la lista Mainstream Rock de Billboard.

Pero Coverdale disolvió Whitesnake al año siguiente, y en 1993 se unió al guitarrista de Led Zeppelin para formar Coverdale Page, un proyecto efímero. Su álbum homónimo alcanzó el Top 5 en Estados Unidos y Reino Unido, obteniendo la certificación de platino en ese país, pero el dúo se separó a finales de ese mismo año.

Whitesnake logró ocho álbumes consecutivos en el Top 10 del Reino Unido entre 1980 y 1994, incluyendo un álbum en vivo y un recopilatorio. Su disco de 2008, "Good to Be Bad", también alcanzó el Top 10 en el país natal de Coverdale.

Coverdale revivió Whitesnake en 1997, y el grupo lanzó cinco álbumes de estudio más hasta 2019. Sin embargo, ninguno alcanzó el éxito comercial de sus trabajos de los 80. Coverdale continuó de gira mundial con el grupo hasta el año pasado.

La música de Whitesnake se puede escuchar en docenas de películas y programas de televisión, desde Old School y The OC hasta Cobra Kai entre muchas otras más.