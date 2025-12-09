De qué murió el actor y humorista Gaspar Valverde

El reconocido actor se descompensó hace varios días en su hogar, producto de lo cual fue derivado al sanatorio Americano en Montevideo, donde fue atendido.

El lunes en la mañana se conoció el fallecimiento del actor, comunicador y humorista, Gaspar Valverde , a sus 50 años. Valverde sufrió un grave sangrado en su cráneo que luego derivó en muerte cerebral.

Allí el personal médico identificó que había sufrido un sangrado grave en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo cubre, conocido como una hemorragia subaracnoidea (HSA).

Los médicos creen que es probable que esto haya sido provocado por un aneurisma, es decir, una dilatación patológica y localizada de un vaso sanguíneo o del corazón, por debilitamiento de sus paredes.

Esta condición, finalmente, derivó en la muerte cerebral del comunicador durante las últimas horas, según confirmaron fuentes de su ámbito laboral al portal uruguayo El Observador.

Valverde tenía dos hijas de 17 y 14 años con su colega Karina Vignola, con quien se casó en 2011 y de la cual se separó en 2022.

En julio de 2023, había confesado que estaba atravesando problemas de salud mental debido a la muerte de su padre, la separación matrimonial y el juicio con Álvaro Navia por Polémica en el Bar.

A finales del año 2024, un programa de streaming que integraba suspendió la grabación de un programa cuando este se empezó a sentir mal.

Desde allí lo trasladaron al Hospital Maciel y luego fue internado en Sanatorio Americano, donde estuvo en observación.

En esa oportunidad, comentó que los estudios médicos le dieron "bien", pero que los doctores le recomendaron que se cuide del estrés.