Trajes originales de Batman y artículos de series clásicas logran una cifra millonaria en una subasta







También se vendieron al mejor postor artículos de "Mi bella genio", "Star Trek", "El superagente 86", "Los Munsters" y más.

Los trajes de la serie clásica de Batman fueron subastados.

Trajes originales de Adam West y Burt Ward de Batman, una chaqueta de cuero de Henry Winkler de Happy Days y el "zapatófono" de Don Adams en El superagente 86, son algunos de los artículos del mundo de la televisión clásica estadounidense que generaron ventas por valor de 3,17 millones de dólares en una subasta el pasado viernes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los trajes de Batman y Robin que lucieron West y Ward en su serie de ABC de 1966-68 se vendieron por 575.000 dólares, mientras que el que vistió Cesar Romero como el Joker alcanzó los 212.000 dólares. Otras ofertas aceptadas fueron por los trajes de Yvonne Craig (Batgirl, 87.500 dólares), Julie Newmar (Catwoman, 68.750 dólares) y Burgess Meredith (el Pingüino, 46.250 dólares). En total, la cifra asciende a la impresionante cantidad de 989.500 dólares.

Además, una consola Batscanner de la Baticueva y el batarang y la funda de Batman alcanzaron precios de 150.000 y 50.000 dólares respectivamente. (De hecho, siete de los doce artículos más vendidos en la subasta fueron vestuario y accesorios de la serie de televisión de 20th Century Fox).

Mientras tanto, el icónico traje de la Mujer Maravilla que Lynda Carter usó en su serie de ABC-CBS de 1975-79 —con corsé rojo, blanco y azul, brazaletes dorados y su “Lazo de la Verdad” dorado— se vendió por 225.000 dólares.

Dos de las chaquetas de cuero de Fonzie de Winkler de la serie Happy Days se vendieron por 87.500 y 75.000 dólares, y un par de trajes del Capitán Kirk de William Shatner de la serie Star Trek —un uniforme de la Flota Estelar y un atuendo del episodio del universo alternativo “Mirror, Mirror”— se vendieron por 62.500 y 52.500 dólares, respectivamente.

Además, el traje rosa de harén de Barbara Eden de la serie Mi bella genio y el uniforme de conductor de autobús de Jackie Gleason de la serie Los recién casados se vendieron por 42.500 dólares cada uno; un traje (muy largo) de Fred Gwynn de la serie Los Munsters se vendió por 37.500 dólares; y el zapatófono de Adams alcanzó los 35.000 dólares. image El traje de Barbara Eden también fue subastado. Los detalles detrás de la subasta El evento abrió la bóveda de la “Colección de Tesoros de la Televisión” reunida por el coleccionista Stewart Berkowitz, uno de los primeros usuarios de eBay que falleció el año pasado a los 64 años. “Esta subasta fue una carta de amor a la época dorada de la televisión”, dijo Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions, en un comunicado. “Stewart Berkowitz creó esta colección impulsado por su pura pasión por los programas y personajes que definieron una era. “Ver la respuesta tan entusiasta de coleccionistas de todo el mundo, y observar cómo piezas icónicas de Batman , Wonder Woman, Happy Days y Star Trek encontraban nuevos hogares, fue increíblemente gratificante. Reafirma que las historias y los héroes de la televisión clásica siguen inspirando a generaciones.”

Temas Batman

subasta

Series