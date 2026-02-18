"The Mandalorian and Grogu": la película de "Star Wars" protagonizada por Pedro Pascal presentó un nuevo tráiler + Seguir en









Dirigida y escrita por Jon Favreau, llegará a los cines el 21 de mayo. Pedro Pascal está de regreso como Din Djarin, a veces bajo el casco, a veces no, pero siempre a través de su voz.

The Mandalorian and Grogu, la película derivada de la serie The Mandalorian y ambientada en el universo de Star Wars presentó un nuevo tráiler

La película dirigida y escrita por Jon Favreau (Dave Filoni también colaboró en el guion), llegará a los cines el 21 de mayo de 2026. Pedro Pascal está de regreso como Din Djarin, a veces bajo el casco, a veces no, pero siempre a través de su voz.

De qué trata The Mandalorian and Grogu El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pascal), y su joven aprendiz, Grogu.

Pascal estará acompañado en pantalla por Sigourney Weaver como una hábil piloto de combate; Jeremy Allen White como Rotta, el hijo rebelde de Jabba el Hutt; y Jonny Coyne como un despiadado caudillo imperial. Personajes entrañables de "Star Wars", como Babu Frik y Zeb Orrelios, también aparecerán en la película, que es la primera entrega de "Star Wars" en llegar a la gran pantalla en siete años.

El reconocido cineasta Martin Scorsese también hará acto de presencia interpretando a un ardeniano dueño de una tienda. Su aparición se puede ver al inicio del nuevo tráiler con Din Djarin preguntándole por la ubicación de un Hutt, lo cual se niega a contestar.

Los hechos que suceden en la película se sitúan después de El retorno del jedi y antes de El despertar de la fuerza. The Mandalorian and Grogu llegará a los cines el 21 de mayo de 2026.