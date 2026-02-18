Existe un agujero negro que libera 100 billones de veces más energía que la Estrella de la Muerte de Star Wars + Seguir en









El fenómeno es conocido como AT2018hyz. El evento cósmico fue detectado en 2018 y sigue aumentando su intensidad.

Actualmente, la emisión en radio es aproximadamente cincuenta veces más intensa que cuando comenzó a registrarse.

Un agujero negro supermasivo sigue dando de qué habar en la comunidad astronómica. En 2018 se observó cómo destruyó una estrella que se acercó demasiado a su horizonte, no obstante, hasta ahora continúa liberando 100 billones de veces más energía que la Estrella de la Muerte de Star Wars, según un estudio publicado en The Astrophysical Journal, y difundido por el medio Robotitus.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se lo conoce como AT2018hyz y el evento fue detectado como una disrupción de marea. En la mayoría de los casos, este tipo de fenómeno brilla intensamente durante meses y luego se debilita progresivamente. De todos modos, el agujero no siguió ese patrón.

Actualmente, la emisión en radio es aproximadamente cincuenta veces más intensa que cuando comenzó a registrarse. En 2022, comenzaron a detectarse intensas emisiones de radio provenientes del mismo punto del espacio, brillando de manera sostenida y aumentando cada vez más en todas las frecuencias observadas. El seguimiento más reciente cubre un intervalo que va aproximadamente desde los 1.370 hasta los 2.160 días tras la disrupción. “Encontramos que las curvas de luz continúan aumentando en todas las frecuencias durante este período”, expresaron los autores del estudio.

El por qué de los astrónomos Los astrónomos sugieren dos explicaciones. Por un lado, plantearon que el sistema expulsó material mucho tiempo después del evento inicial, generando una expansión tardía que comenzó unos 620 días después de la destrucción de la estrella. La segunda hipótesis propone la existencia de un "chorro" que no apuntaba directamente hacia la Tierra, así, la señal habría estado inicialmente “oculta” por efectos relativistas y se volvió visible recién cuando el chorro comenzó a desacelerarse.

Lo más sorprendente es que el evento todavía no alcanzó su pico máximo, incluso, podría seguir intensificándose hasta el 2027. Por el momento, los expertos continuarán estudiando el caso y tratar de comprender este tipo de comportamiento.