La Casa Blanca busca imponer nuevos gravámenes a las importaciones de decenas de países, incluida la Unión Europea, por sus políticas de subsidios industriales. China enfrentaría los aranceles más elevados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara una nueva escalada en su política comercial con un aumento de aranceles a China y decenas de países , una medida que podría anunciarse esta misma semana y que amenaza con reavivar las tensiones entre las principales economías del mundo.

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Según informó The Wall Street Journal, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, se dispone a presentar los resultados de una investigación que se extendió durante varios meses sobre los subsidios industriales aplicados por China, la Unión Europea y otras 14 economías.

La administración Trump considera que estas políticas generan un exceso de capacidad productiva que permite a las empresas extranjeras colocar bienes a precios más bajos en los mercados internacionales, en perjuicio de los fabricantes estadounidenses.

El anuncio podría conocerse en los próximos días , aunque las fuentes consultadas de WSJ, aunque advirtieron que el calendario todavía puede modificarse. Por el momento, la Casa Blanca no confirmó oficialmente las nuevas tasas arancelarias.

La nueva ofensiva comercial abarcaría a China, Japón, Corea del Sur y los 27 Estados miembros de la Unión Europea, entre otras economías. Los gravámenes alcanzarían a gran parte de los productos que estos países exportan hacia Estados Unidos, aunque se contemplan excepciones para determinados bienes industriales, como el acero, el aluminio y los automóviles, que ya están sujetos a otras medidas arancelarias.

De acuerdo con las fuentes citadas por el medio estadounidense, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur podrían enfrentar aranceles generales del 15% o inferiores, en línea con los acuerdos comerciales negociados previamente con Washington.

En cambio, Vietnam e India podrían quedar alcanzados por tasas superiores, mientras que China enfrentaría uno de los incrementos más significativos debido a la magnitud de sus programas de subsidios industriales.

Si bien todavía no se conocen los porcentajes definitivos, funcionarios estadounidenses anticiparon que buscarán recuperar niveles arancelarios similares a los establecidos por Trump durante 2025.

La nueva ofensiva comercial abarcaría a China, Japón, Corea del Sur y los 27 Estados miembros de la Unión Europea

La iniciativa representa un nuevo intento del Gobierno estadounidense por sostener su política proteccionista, después de que la Corte Suprema anulara en febrero de 2026 el primer paquete de aranceles dispuesto por Trump.

A partir de ese fallo, la administración comenzó a avanzar con investigaciones comerciales que podrían proporcionar una nueva base legal para imponer gravámenes a las importaciones.

La posibilidad de una nueva suba generalizada de aranceles vuelve a generar incertidumbre sobre las relaciones comerciales de Estados Unidos con sus principales socios. La medida podría encarecer las importaciones estadounidenses, modificar las cadenas internacionales de producción y provocar nuevas represalias comerciales, especialmente por parte de China.