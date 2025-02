Demi Moore habló sobre su relación con Bruce Willis: "Siempre seremos una familia"

La Sustancia y el presente actoral de Demi Moore

La estrella es una de las favoritas para ganar el premio a la Mejor Actriz en los Premios de la Academia, que se entregarán el 2 de marzo en Los Ángeles. “Todo este viaje ha sido una sorpresa”, dice sobre la experiencia. “No tenía expectativas, así que todo ha sido una sorpresa y, honestamente, es un lugar realmente hermoso en el que estar sentada”.

También admitió que pensó en dejar de actuar antes de tener la oportunidad de participar en la película. “Había llegado a un punto bajo en el que no sentía que me estuviera expandiendo, que no me desafiaban”.

“Y pensé que tal vez el universo me estaba diciendo que tenía que hacer otra cosa. Pero entonces apareció La Sustancia y pensé: 'Bueno, puedo sumergirme en esto. Es algo en lo que puedo poner todo de mí'”.

En enero, Demi Moore ganó un Globo de Oro por su actuación en la película.