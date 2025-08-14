Denzel Washington habló sobre la actuación y los premios: "No me servirán de nada cuándo muera"

Denzel Washington cuenta con nueve nominaciones al Oscar y dos premios ganados (mejor actor de reparto por Glory y mejor actor por Training Day ), pero no le da importancia a estos hitos profesionales.

En declaraciones al podcast "Jake's Takes" durante su gira de prensa de la película Highest 2 Lowest , Washington afirmó que ninguna decisión actoral que tome en su carrera está relacionada con ganar premios.

“No lo hago por los Oscar. No me importan esas cosas” , dijo Washington. “Llevo mucho tiempo en esto, y hay veces que gané y no debí haber ganado, y luego no gané y debí haber ganado. El hombre da el premio. Dios da la recompensa”.

Washington continuó: "No me interesan mucho los Oscar. La gente me pregunta: '¿Dónde lo guardo?'. Bueno, junto al otro. ¡No es por presumir! Solo les digo lo que pienso. En mi último día, los Oscar no me van a servir de nada".

A principios de este año, Washington fue considerado un grave desaire al Oscar tras no conseguir una nominación a mejor actor de reparto por "Gladiador II". No es que a Washington le importara. Como le dijo con sarcasmo al New York Times cuando le preguntaron sobre el desaire: "¿Es broma? ¡Ay! Estoy muy disgustado. Me alegro por todo lo que hizo y estoy contento con lo que hago".

Ethan Hawke y el consejo de Denzel Washington sobre los premios

No dejarse llevar por los premios ha sido desde hace tiempo el mantra de Washington. Su coprotagonista de Training Day, Ethan Hawke, apareció en el podcast "¿Quién habla con Chris Wallace?" de Max el año pasado y recordó cómo Washington se inclinó hacia él cuando Hawke perdió el premio a mejor actor de reparto en la noche de los Oscar para decirle: "Es mejor que no hayas ganado. Perder fue mejor".

“No quieres que un premio mejore tu estatus. Quieres mejorar el estatus del premio. Así piensa él”, dijo Hawke sobre el consejo de Washington en ese momento. “A eso me refiero cuando interpreto a Babe Ruth. El Premio de la Academia tiene más poder, porque Denzel tiene un par. No lo elevó”.

Highest 2 Lowest se estrena en cines selectos el 15 de agosto en A24 y Apple Studios. La película estará disponible en streaming en Apple TV+ a partir del 5 de septiembre.