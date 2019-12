Desventuras de una elfa en pésimo film

“Last Christmas” entra en la categoría “ya no las hacen así”. ¡Menos mal! Esta mezcla de fábula navideña con canciones pop no cierra por ningún lado. Escrita por Emma Thompson e “inspirada en la canción homónima de George Michael”, no sólo es un compendio de los más melosos clichés navideños sino que alcanza niveles argumentales incongruentes hasta lo perturbador, cuando se ocupa de temas serios como el transplante órganos.