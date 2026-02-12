Donald Trump invitó a Javier Milei y otros presidentes latinoamericanos a una cumbre en Miami + Seguir en









Se trata de la primera cumbre regional desde que Trump volvió al poder. Además, fueron invitados los mandatarios de Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, quienes presentan cierta cercanía con el republicano, bajo un contexto de su mayor interés en la región.

El dato lo brindó la Casa Blanca aunque desde el oficialismo aún no fue confirmado. Presidencia

El presidente Javier Milei fue invitado por su par de EEUU Donald Trump a una cumbre en Miami a celebrarse el próximo 7 de marzo. Junto a él fueron invitados otros mandatarios, en un contexto de mayor interés del republicano sobre la región.

Así lo informó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca a la agencia AFP, mientras por el momento la Casa Rosada aún no confirmó su asistencia tras una consulta de La Nación.

Además de Milei, Trump invitó al presidente paraguayo, Santiago Peña; al boliviano, Rodrigo Paz; al salvadoreño, Nayib Bukele; al ecuatoriano, Daniel Noboa, y al hondureño, Nasry Asfura. Por el momento, no trascendió el objetivo de la cumbre convocada por el magnate.

En la mañana de hoy, los bancos @JPMorgan y @BankofAmerica —sedes del próximo Argentina Week, junto con el Consulado General argentino en Nueva York y @Kaszek— me informaron que la cantidad de inscriptos confirmados superó el aforo máximo autorizado por la normativa vigente en… pic.twitter.com/wUh5AkIc76 — Alec Oxenford (@alejandrito) February 7, 2026 Donald Trump invitó a Javier Milei y otros presidentes a una cumbre en Miami en marzo Este miércoles, ante una cumbre para jefes militares del hemisferio occidental, el jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, general Dan Caine, ratificó que la región es de "importancia crítica" para EEUU, indicó La Nación.

Así, esta sería la primera cumbre regional desde que Trump volvió al poder en enero de 2025. Los presidentes convocados tienen cierta cercanía con el republicano, quien puso mayor interés en la región en este segundo gobierno dentro de su programa de política exterior. En ese marco, América Latina y el Caribe son la zona a vigilar imperativamente ante un nuevo orden mundial en el que China figura como el principal rival.

