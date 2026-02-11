Oficial: el Gobierno designó a Leandro Fernández Suárez como embajador en México y dispuso otros cambios

A través de decretos publicados en el Boletín Oficial este miércoles, el Ejecutivo confirmó la designación de Leandro Fernández Suárez en México, aceptó la renuncia de Milano Rodríguez en Interior y nombró a Ayelén Giomi en Economía.

El Gobierno formalizó la designación de Leandro Fernández Suárez como nuevo embajador argentino ante los Estados Unidos Mexicanos , luego de que ese país otorgara el correspondiente plácet diplomático .

La medida se concretó mediante el Decreto 97/2026 , publicado en el Boletín Oficial , que establece el traslado del funcionario desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto hacia la sede diplomática en México.

La designación quedó respaldada por la aceptación de plácet , el consentimiento que debe emitir el Estado receptor antes de que el diplomático pueda asumir formalmente sus funciones. Asimismo, se asignaron las partidas presupuestarias del Ministerio de Relaciones Exteriores para cubrir los gastos derivados de su traslado y permanencia en el destino.

La representación en México es considerada de relevancia institucional por la agenda bilateral que abarca comercio, cooperación y políticas migratorias.

En paralelo, el lunes el Ejecutivo dispuso la unificación de las representaciones argentinas en Bruselas a través del Decreto 94/2026 . A partir de esta decisión, la Embajada ante el Reino de Bélgica concentrará también las funciones ante la Unión Europea , bajo la titularidad de Fernando Iglesias , designado recientemente tras una propuesta del presidente Javier Milei .

Según se detalló en los considerandos, la medida apunta a evitar superposiciones de tareas, personal y recursos, manteniendo sin cambios las atribuciones de la representación argentina ante la Unión Europea, aunque centralizadas en una única sede.

El decreto precisa que la embajada en Bélgica asumirá las funciones de la delegación ante la Unión Europea y que su titular ejercerá también la representación ante ese organismo. Con el cierre de la sede específica ante la UE, se dispuso el traslado del personal, responsabilidades y estructuras administrativas al edificio de la embajada en Bélgica. Los costos serán cubiertos con el presupuesto de la Jurisdicción 35, correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La embajada argentina ante la Unión Europea estaba vacante desde junio del año pasado. La designación de Iglesias se fundamentó en la necesidad de asegurar la continuidad de la representación en un destino estratégico para el país, tanto en el plano bilateral como multilateral. La reestructuración coincidió con la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción.

Renuncia en Interior y nombramiento en Economía

En otro decreto difundido este martes, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Javier Ricardo Milano Rodríguez como secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, efectiva desde el 1 de febrero.

Además, se oficializó la designación de la ingeniera química Ayelén Giomi como subsecretaria de Políticas Nucleares de la Secretaría de Asuntos Nucleares, dependiente del Ministerio de Economía, con efecto desde el 21 de enero.

La Secretaría de Asuntos Nucleares fue creada en diciembre pasado con el objetivo de supervisar y coordinar el sector nuclear, con la meta declarada de aportar mayor dinamismo y eficiencia a la implementación de políticas públicas vinculadas al área.