San Valentín: en la era de los vínculos modernos, ¿se acerca el fin de las comedias románticas?

En la década de los 90, el género era un éxito en taquilla. Hoy representan apenas entre el 0,7% y el 2% de la recaudación total en cines. Sin embargo, es uno de los géneros más elegidos en plataformas de streaming.

La vida lejos está de ser una película. En la realidad parece no haber lugar para el amor a primera vista, para las declaraciones frente a un balcón o para los famosos “y vivieron felices para siempre (y comieron perdices)”. Sin embargo, hay un público que anhela esa fantasía, especialmente en la pantalla grande. Uno de los responsables de los clichés románticos fue el género de las comedias de amor (romcoms) , que tuvo una fuerte disminución en la última década, pero ¿por qué? ¿Acaso el espectador ya no cree más en el amor?

Entre la década de los 80 y 90, las comedias románticas representaban aproximadamente entre el 15% y el 18% de la taquilla total anual. En esta era dorada, películas como “Pretty Woman” (1990) o “Notting Hill” (1999) competían con el cine de acción e incluso recibían nominaciones en destacados premios. Por ejemplo, fue Cher quien ganó un Oscar como Mejor Actriz por “Moonstruck” (1987) o “Secretaria Ejecutiva” (1989) que se llevó el Globo de Oro por Mejor Película de Comedia o Musical. Sin embargo, la presencia catalogada de romcoms en las bases de datos se redujo en la actualidad en guarismos cercanos al 75%.

Encontrar una comedia romántica en cartelera es un caso excepcional. Todo lo contrario sucede en las plataformas de streaming , donde las opciones se multiplican. En 2023, Netflix anunció una inversión de u$s2.500 millones para producir contenido en Corea del Sur hasta el año que viene. Esto no es casual, las series románticas ( conocidas como k-dramas ) cada vez son más populares. Por ejemplo, “¿Cómo se traduce este amor?” tuvo 13 millones de visualizaciones hasta el momento y alcanzó el Top 10 de Series en 60 países, según información que Netflix le proporcionó a Ámbito.

“A las plataformas les resulta bastante rentable hacer comedias románticas porque pueden contratar a algún actor conocido, no es necesario que trabaje una estrella porque el público del streaming va por el concepto”, explicó en diálogo con Ámbito la periodista Natalia Trazenko , quien junto a María Fernanda Múgica escribió el libro “Amar como en el Cine” (2017). Uno de los recientes estrenos de Netflix fue “People We Meet on Vacation” , la adaptación del libro de Emily Henry que revivió algunos clichés del género: una chica torpe, un chico estructurado, una atracción entre polos opuestos que comienza en amistad y se sella con una declaración bajo la lluvia. Tuvo casi 50 millones de visualizaciones globales.

No solo es un género que recauda y suma espectadores en la pantalla chica, sino que además se expande. Por ejemplo, la serie de época romántica “Bridgerton” ya va por su cuarta temporada (la tercera alcanzó el Top 10 de Series en 92 países) y este año se estrenará el final de “Outlander” , una historia de amor ambientada en la posguerra (la séptima entrega alcanzó el Top 10 de Series en 38 países) . Además, llegarán a plataformas romcoms como “The Love Hypothesis” , “Relationships Goals” o “You, Me & Tuscany” . No es casual que la mayoría de las mencionadas son adaptaciones de best sellers, ya que esto significa una audiencia asegurada y, de esta forma, bajo riesgo económico.

El público de las plataformas: cambiaron las reglas

A diferencia del cine, las romcoms sobreviven en las plataformas de streaming. “En los años 90, eran una especie de placer culposo. Si decías que te gustaban las comedias románticas o las ibas a ver, era algo tonto. Hoy está resuelto en un punto: lo ves en tu casa, no te tenés que justificar, nadie te va a juzgar”, analizó Trazenko.

Con la aparición de las plataformas, el espectador dejó de estar solo, encontró complicidad en las comunidades. Es muy común que una película o serie termine derivando en la creación de un ship (idealización de los fanáticos de que personajes ficticios tengan una relación romántica), fan page (web creada por una persona interesada en un fenómeno cultural particular) o fan edits (versiones alternativas de ficciones creados por fans que modifican el material original).

“La cultura del ship es muy poderosa y los edits en TikTok son una herramienta fantástica de marketing para posicionar historias”, explicó Agustina Smith, psicóloga y creadora de contenido en @psicodepelicula. Esto no solo fortalece la ficción, sino que también le saca un peso de encima al público: sus gustos no los diferencian, sino que los acercan. “Las plataformas liberaron mucho al espectador, ¿por qué la culpa?” agregó Trazenko.

"Anyone But You" fue la última romcom que se estrenó en cines y fue un éxito en taquilla: recaudó más de u$s220 millones.

Sin embargo, el prejuicio aún está en las salas, ya que el género no acostumbra a estar en cartelera. “En muchos casos, esas opiniones sostenidas tienen que ver después por las estrategias de marketing de los estudios y distribuidoras, que le dan menos promoción y menos vuelo de prensa en las salas a las comedias románticas”, analizó Trazenko. La subestimación a las romcoms también se debe a otro motivo: el espectador ya no se siente reflejado con las historias de amor.

Nuevos tiempos para las romcoms: la fórmula que envejeció

Aunque el género no se encuentra en peligro de extinción gracias a las plataformas, lejos están de ser lo que eran, pero ¿acaso el amor lo sigue siendo? Según un estudio realizado por Tinder, el 86% de los jóvenes considera que estar soltero tiene un impacto positivo en sus vidas. Y, aunque no es primordial vincularse románticamente, hoy los mismos se fragmentaron: se puede “chongear” (encuentros sexuales con una persona sin establecer un compromiso formal), tener una relación poliamorosa o hasta “ghostear” (cortar comunicación con una persona de forma abrupta y sin explicaciones).

“En la sociedad líquida, el amor se ha convertido en un producto de consumo, algo que se puede adquirir y desechar con voluntad”, escribió el sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman en su libro “Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos” (2003). Después de años de deconstrucción, donde se cuestionó el rol de la iglesia y, por ende, de los mandatos sociales y culturales como el casamiento o la maternidad/paternidad, ahora hay lugar para los grises que eliminan los extremos y la representación mainstream.

La definición del amor es tan abarcativa, amplia y variada, que su impacto en el género iguala esa diversidad. “Las historias románticas contemporáneas ya no son recibidas con la misma ingenuidad. Necesitamos historias que acompañen nuestra crítica social para sentirlas más creíble y por lo tanto que nos hagan empatizar más”, expresó Smith. Mientras que la fórmula de “chica conoce a chico” envejeció, los coming of age (narrativa que se centra en la transición de la adultez) crecieron un 45% globalmente desde 2014, en comparación con la década anterior. La experiencia individual se prioriza sobre la colectiva. El espectador busca un espejo en la ficción.

Las exigencias a las comedias románticas: por qué se espera tanto de ellas

El arte fue, es y será un medio canalizador para las emociones. El cine no escapa de esa función de identificación y complicidad, pero en las romcoms se genera una dualidad de choque: se consume ficción con la pretensión de que se replique en la realidad. “Por qué le exigimos a las comedias románticas que planteen una posible identificación con los espectadores, cuando no se lo pedimos a las películas de superhéroes”, cuestionó la periodista y escritora.

"It Happened One Night", una de las pioneras del género dirigida por Frank Capra que se estrenó en 1934.

Los vínculos modernos alteraron la percepción del amor y como consecuencia, este género. “La comedia romántica no deja de ser en esencia y en parte más importante, una fantasía, un cuento de hadas. Nunca fue real en los años 40 y no lo es hoy, digamos, los desafíos son otros, pero el concepto fantástico es el mismo”, agregó Trazenko. Sin embargo, el cine necesita al público, entonces intentan amoldarse a la Era romántica contemporánea.

El nuevo lenguaje de las comedias románticas

“Tal vez antes funcionaban más las etiquetas estáticas, hoy todo apunta al movimiento. Quizás la era de las romcoms tradicionales haya terminado, pero las comedias románticas siguen evolucionando, tienen que hacerlo”, reflexionó Smith. La cultura pop, impulsada por las redes sociales, creó ciertas narrativas y conceptos que se convirtieron en los nuevos clichés: el fake dating (fingir una relación por un propósito común), enemies to lovers (de enemigos a amarse), friends to lovers (de amistad a amor romántico) y el slow burn (construcción lenta de tensión sexual o romántica).

Por otro lado, los protagonistas, que ya no son solo un hombre y una mujer, no son personajes superficiales. Hay una búsqueda personal que se da tanto de forma individual como conjunta, como sucede en “Set It Up” (2018) o “Palm Springs” (2020) reforzando la idea de que solo es posible amar a un otro, si el amor primero es hacia uno. “Hay algo que es claro: las nuevas historias de amor no pueden repetir la fórmula de que mi pareja es la solución a mis problemas personales”, explicó la psicóloga.

La receta de los personajes también sufrió cambios respecto a su cantidad: hay aparición de terceros. Por ejemplo, tanto “Eternity” como “Beso de Tres”, que se estrenaron el año pasado, exploran los tríos. Una se centra en el concepto de que es posible tener más de un amor en la vida mientras que la otra se detiene en las complicaciones que puede enfrentar un vínculo con tres integrantes.

"Secretaria Ejecutiva", "El diario de Bridget Jones" y "Palm Springs", tres películas románticas que destacaron en diferentes décadas.

Además, las romcoms modernas giran en torno al amor, pero sin idealizarlo. Incluso pueden hablar de su fin, como sucede en “Someone Great” (2019), que se enfoca en una joven que acaba de salir de una relación de varios años. El amor después del amor, diría Fito Paez, ya que se refugia en sus amigas y transita esta etapa de duelo en compañía. “Es como una alquimia lo que sucede con las historias románticas que desafía la lógica social y sociológica que todos experimentamos en lo difícil que es conocer a alguien, confiar y establecer un vínculo”, apuntó Trazenko.

Aunque el género tiene la intención de no quedarse atrás, los vínculos modernos se complejizan con más velocidad. “El arte actualmente es tan complicado como las relaciones humanas, amorosas”, concluyó Trazenko. Si no se sabe cómo navegar el romance, ¿por qué las películas sí lo sabrían? Entonces, el espectador consume el amor como lo vive: puertas para adentro. Para el afuera solo manifiesta su interés si se genera una comunidad. Por este motivo, son pocas las que llegan al cine, pero muchas las que se originan en plataformas. Nuevos tiempos para el amor por fuera y dentro de la pantalla.