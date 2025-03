Detuvieron a Santiago Martínez de "Love is Blind" por la causa de violencia de genero

En su perfil de X (ex Twitter), el panelista de LAM (América TV) aseguró: "Me confirma el abogado de Emily que acaban de detener a Santiago Martínez por los delitos de: tentativa de femicidio, lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad agravada".

La denuncia Emily Ceco contra Santiago Martínez

La ex participante de Love is Blind asistió al programa de streaming Bondi Live y contó todo lo que vivió en el último tiempo. "Vengo con los lentes porque tengo la cara así, en este estado. Ya la pasé muy mal, le pedía por favor que me deje de pegar", empezó contando Ceco en entrevista con Pepe Ochoa y Buongiorno.

Entre las cosas que Martínez le habría dicho en los momentos de pelea, el hombre le lanzó: "'Yo te vi en TikTok arriba del escenario y vos disfrutando, sos una pajera". También agregó que ella pidió un auto para irse a su casa y que su madre que la espere: "Él me sacó el teléfono de la mano antes de que atendiera ella y con mirada amenazante me puso el teléfono para ver qué hacía (...) me cortó la llamada y me dijo que no me iba a ningún lado".

"Me dijo que si me iba, me llevaba todas mis cosas y agarré un bolsito para guardar mis cosas. Ahí me pegó una trompada en la cabeza de atrás. Le pedí que no me pegue y me dijo que era una puta y me volvió a pegar. Me quise ir y me trabó contra la puerta, me empujó contra la cama. Él es muy grandote, mide 1,90 y tiene mucha fuerza", relató la participante sobre uno de los hechos.

"Ahí me empezó a ahorcar con mis propios brazos, le decía por favor que me deje, me estaba lastimando mucho. Le empecé a pegar con las rodillas en la espalda y me dice 'llorá ahora, pelotuda', hace dos horas no pensabas en el pelotudo cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario. Le pedía por favor y no paraba", agregó Emily Ceco, entre otros relatos escalofriantes.