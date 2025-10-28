La plataforma Disney + tiene en su catálogo producciones que no solo entretienen, sino que invitan a detenerse y pensar. Esto permite descubrir series y películas menos convencionales, comedias dramáticas o tramas de intensidad emocional que se escapan de los títulos habituales.
Basada en la obra de un célebre escritor: el conmovedor drama bélico de Disney que te hará reflexionar
Una increíble película basada en lo escrito por Ernest Hemingway que se adapta perfectamente a la pantalla.
En esta ocasión, la apuesta es con una obra adaptada de un autor clásico, con una ambientación cuidada y un tono introspectivo que la hace esencial para quienes buscan algo más que puro entretenimiento. Esa producción es "Al otro lado del río y entre los árboles".
De qué trata Al otro lado del río y entre los árboles
La historia está ambientada justo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y sigue al coronel estadounidense Richard Cantwell, quien lleva sobre sus hombros las heridas físicas y emocionales del conflicto. Su vida parece encaminada hacia una resignación tranquila, cuando decide viajar a Italia para reencontrarse consigo mismo en un ambiente ajeno a la guerra.
Durante su estancia en Venecia, Cantwell entabla una relación inesperada con una joven aristócrata italiana, lo que desencadena una reflexión sobre la memoria, la pérdida, el sentido del honor y la fugacidad de la vida. A través de ese vínculo y del escenario, la película explora cómo se enfrentan la veteranía, el dolor y la posibilidad de redención.
El resultado es un drama que mezcla el trasfondo bélico con un romance tardío, además de un viaje interno hacia la aceptación del paso del tiempo y de lo que queda tras la guerra. Es precisamente ese tono melancólico pero firme el que hace que la obra de Ernest Hemingway cobre nueva vida en pantalla.
Disney+: tráiler de Al otro lado del río y entre los árboles
Disney+: elenco de Al otro lado del río y entre los árboles
- Liev Schreiber
- Matilda De Angelis
- Josh Hutcherson
- Danny Huston
- Laura Morante
- Sabrina Impacciatore
