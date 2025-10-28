Basada en la obra de un célebre escritor: el conmovedor drama bélico de Disney que te hará reflexionar







Una increíble película basada en lo escrito por Ernest Hemingway que se adapta perfectamente a la pantalla.

La película basada en una obra de Ernest Hemingway está disponible en Disney +. Imagen: Disney +.

La plataforma Disney + tiene en su catálogo producciones que no solo entretienen, sino que invitan a detenerse y pensar. Esto permite descubrir series y películas menos convencionales, comedias dramáticas o tramas de intensidad emocional que se escapan de los títulos habituales.

En esta ocasión, la apuesta es con una obra adaptada de un autor clásico, con una ambientación cuidada y un tono introspectivo que la hace esencial para quienes buscan algo más que puro entretenimiento. Esa producción es "Al otro lado del río y entre los árboles".

Al otro lado del río entre los árboles Una profunda historia bien lograda. Disponible en Disney +. Créditos: Disney +. De qué trata Al otro lado del río y entre los árboles La historia está ambientada justo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y sigue al coronel estadounidense Richard Cantwell, quien lleva sobre sus hombros las heridas físicas y emocionales del conflicto. Su vida parece encaminada hacia una resignación tranquila, cuando decide viajar a Italia para reencontrarse consigo mismo en un ambiente ajeno a la guerra.

Durante su estancia en Venecia, Cantwell entabla una relación inesperada con una joven aristócrata italiana, lo que desencadena una reflexión sobre la memoria, la pérdida, el sentido del honor y la fugacidad de la vida. A través de ese vínculo y del escenario, la película explora cómo se enfrentan la veteranía, el dolor y la posibilidad de redención.

El resultado es un drama que mezcla el trasfondo bélico con un romance tardío, además de un viaje interno hacia la aceptación del paso del tiempo y de lo que queda tras la guerra. Es precisamente ese tono melancólico pero firme el que hace que la obra de Ernest Hemingway cobre nueva vida en pantalla.

Matilda De Angelis

Josh Hutcherson

Danny Huston

Laura Morante

Sabrina Impacciatore

