28 de octubre 2025 - 07:30

Basada en la obra de un célebre escritor: el conmovedor drama bélico de Disney que te hará reflexionar

Una increíble película basada en lo escrito por Ernest Hemingway que se adapta perfectamente a la pantalla.

Imagen: Disney +.

La plataforma Disney + tiene en su catálogo producciones que no solo entretienen, sino que invitan a detenerse y pensar. Esto permite descubrir series y películas menos convencionales, comedias dramáticas o tramas de intensidad emocional que se escapan de los títulos habituales.

En esta ocasión, la apuesta es con una obra adaptada de un autor clásico, con una ambientación cuidada y un tono introspectivo que la hace esencial para quienes buscan algo más que puro entretenimiento. Esa producción es "Al otro lado del río y entre los árboles".

Al otro lado del río entre los árboles
De qué trata Al otro lado del río y entre los árboles

La historia está ambientada justo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y sigue al coronel estadounidense Richard Cantwell, quien lleva sobre sus hombros las heridas físicas y emocionales del conflicto. Su vida parece encaminada hacia una resignación tranquila, cuando decide viajar a Italia para reencontrarse consigo mismo en un ambiente ajeno a la guerra.

Durante su estancia en Venecia, Cantwell entabla una relación inesperada con una joven aristócrata italiana, lo que desencadena una reflexión sobre la memoria, la pérdida, el sentido del honor y la fugacidad de la vida. A través de ese vínculo y del escenario, la película explora cómo se enfrentan la veteranía, el dolor y la posibilidad de redención.

El resultado es un drama que mezcla el trasfondo bélico con un romance tardío, además de un viaje interno hacia la aceptación del paso del tiempo y de lo que queda tras la guerra. Es precisamente ese tono melancólico pero firme el que hace que la obra de Ernest Hemingway cobre nueva vida en pantalla.

Disney+: tráiler de Al otro lado del río y entre los árboles

Embed - Al otro lado del rio y entre los arboles - Trailer español

Disney+: elenco de Al otro lado del río y entre los árboles

  • Liev Schreiber
  • Matilda De Angelis
  • Josh Hutcherson
  • Danny Huston
  • Laura Morante
  • Sabrina Impacciatore

