En el catálogo de Disney+ se encuentra una serie que combina ambición, crimen y glamour en partes iguales. Basada en una historia real, Bienvenidos a Chippendale revela el oscuro origen del famoso club de striptease masculino que se convirtió en un fenómeno mundial durante los años 80.
La miniserie de Disney perfecta para maratonear: la desgarradora y violenta historia de un club de striptease
El sueño americano puede convertirse en una pesadilla de un momento para el otro y esta producción demuestra cómo.
Con una estética impecable y un guion cargado de tensión, la producción muestra cómo el sueño americano puede transformarse en pesadilla cuando el éxito, la envidia y la traición se mezclan en un mismo escenario. Ideal para maratonear, esta miniserie es una de las más impactantes del catálogo de Disney+.
De qué trata Bienvenidos a Chippendale, la imperdible serie de Disney
La historia sigue a Somen “Steve” Banerjee, un inmigrante indio que llega a Estados Unidos con el sueño de triunfar en los negocios. Tras varios intentos fallidos, encuentra la idea que cambiará su destino: abrir el primer club de striptease masculino para mujeres, un concepto innovador que rápidamente se convierte en un éxito arrollador.
Sin embargo, detrás del brillo y los aplausos, el imperio de Chippendale comienza a desmoronarse. Las rivalidades internas, los celos y la presión del éxito desencadenan una serie de traiciones y crímenes que marcarán para siempre la historia del club. La serie combina drama, suspenso y hechos reales, mostrando el lado más oscuro de la fama y la obsesión por el poder.
A lo largo de sus episodios, la serie retrata cómo el éxito puede convertirse en un arma de doble filo y cómo la ambición sin límites termina destruyendo todo lo que toca.
Disney+: tráiler de Bienvenidos a Chippendale
Disney+: elenco de Bienvenidos a Chippendale
- Kumail Nanjiani
- Murray Bartlett
- Annaleigh Ashford
- Juliette Lewis
- Robin de Jesús
