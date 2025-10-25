La miniserie de Disney perfecta para maratonear: la desgarradora y violenta historia de un club de striptease







El sueño americano puede convertirse en una pesadilla de un momento para el otro y esta producción demuestra cómo.

La increíble serie de Disney + basada en hechos reales. Hulu

En el catálogo de Disney+ se encuentra una serie que combina ambición, crimen y glamour en partes iguales. Basada en una historia real, Bienvenidos a Chippendale revela el oscuro origen del famoso club de striptease masculino que se convirtió en un fenómeno mundial durante los años 80.

Con una estética impecable y un guion cargado de tensión, la producción muestra cómo el sueño americano puede transformarse en pesadilla cuando el éxito, la envidia y la traición se mezclan en un mismo escenario. Ideal para maratonear, esta miniserie es una de las más impactantes del catálogo de Disney+.

Bienvenidos a Chippendale La miniserie cuenta una historia real y está disponible en Disney +. Hulu De qué trata Bienvenidos a Chippendale, la imperdible serie de Disney La historia sigue a Somen “Steve” Banerjee, un inmigrante indio que llega a Estados Unidos con el sueño de triunfar en los negocios. Tras varios intentos fallidos, encuentra la idea que cambiará su destino: abrir el primer club de striptease masculino para mujeres, un concepto innovador que rápidamente se convierte en un éxito arrollador.

Sin embargo, detrás del brillo y los aplausos, el imperio de Chippendale comienza a desmoronarse. Las rivalidades internas, los celos y la presión del éxito desencadenan una serie de traiciones y crímenes que marcarán para siempre la historia del club. La serie combina drama, suspenso y hechos reales, mostrando el lado más oscuro de la fama y la obsesión por el poder.

A lo largo de sus episodios, la serie retrata cómo el éxito puede convertirse en un arma de doble filo y cómo la ambición sin límites termina destruyendo todo lo que toca.

Disney+: tráiler de Bienvenidos a Chippendale Embed - Bienvenidos a Chippendales | Tráiler oficial en castellano Disney+: elenco de Bienvenidos a Chippendale Kumail Nanjiani

Murray Bartlett

Annaleigh Ashford

Juliette Lewis

Robin de Jesús

