Así será el resort de Disney que abrirá en Abu Dabi y tendrá su propia línea de trenes eléctricos

Ubicado en la Isla de Yas, el hotel contará con habitaciones temáticas, restaurantes de primera y un sistema de transporte eléctrico que conectará parques y aeropuerto.

Este será el séptimo complejo turístico de Disneyland planea inaugurarse en 2030 y tendrá actividades para todas las edades.

Viajar con los más chicos de la familia siempre es una aventura que combina ilusión y sorpresas. Entre mochilas con peluches, filas eternas para las montañas rusas y la emoción por los fuegos artificiales, hay algo en los parques de Disney que logra transmitir la magia de la infancia, sin importar la edad.

Ahora, esa experiencia tendrá una nueva escala. Abu Dabi , la ciudad futurista, se prepara para recibir su propio resort de la compañía: un complejo que unirá tecnología, lujo y sostenibilidad . Además, el hotel también propone una nueva forma de moverse.

Con su propia red de trenes eléctricos autónomos , estará conectado directamente con el aeropuerto, zonas residenciales y otras atracciones de la Isla de Yas. Todo con un diseño que busca adaptarse al calor extremo del desierto y que promete una alojamiento inmersivo desde el momento en que los turistas bajan del avión.

El séptimo resort de Disney en el mundo se levantará en la costa norte de la Isla de Yas, el centro turístico de Emiratos Árabes. A diferencia de los complejos de Orlando o París, Disneyland Abu Dhabi no será gestionado directamente por la compañía, sino por Miral , el operador que administra atracciones como Ferrari World , Warner Bros. World y SeaWorld Abu Dhabi .

El resort estará completamente climatizado , con estructuras diseñadas para mantener temperaturas agradables incluso durante los meses más calurosos, cuando el termómetro supera los 43 °C.

Cada edificio, desde los hoteles hasta las zonas de entretenimiento, estará inspirada en los universos de Disney, con formas curvas, luces LED y paisajes que parecen salidos de una película. El hotel principal contará con más de 800 habitaciones y suites temáticas, cada una decorada según distintos mundos de la compañía, desde la elegancia de "La Bella y la Bestia" hasta el estilo futurista de "Tomorrowland".

Tendrá piletas panorámicas con vista al Golfo Pérsico, restaurantes gourmet, un spa de lujo y áreas de juegos interactivas para niños, donde los personajes clásicos se sumarán con experiencias de realidad aumentada.

Además, todo estará conectado por una red de trenes eléctricos autónomos, un sistema de movilidad sostenible para 600 pasajeros. Este será completamente libre de emisiones de gases contaminantes y permitirá llegar desde el Aeropuerto Internacional Zayed hasta las puertas del parque en solo 20 minutos.

A su vez, estará integrado con el servicio de Tránsito Rápido Personal (TRP) Urban Loop: cápsulas individuales que funcionarán como un transporte “puerta a puerta” entre hoteles, residencias y atracciones. Este modelo debutó el año pasado durante los Juegos Olímpicos de París y permiten llevar hasta 1500 personas por hora.

El proyecto apunta a inaugurarse en 2030 y según lo que adelantó Bob Iger, CEO de Disney, “el resort de Abu Dabi será el destino más avanzado e interactivo de nuestra cartera", de acuerdo a lo que detalló Forbes.