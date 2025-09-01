Fifth Harmony volvió a los escenarios tras 7 años en un show con los Jonas Brothers







El cuarteto sorprendió en Dallas con sus éxitos y anunció su regreso en redes. Camila Cabello reaccionó con apoyo.

El regreso a los escenarios de Fifth Harmony. AP

En un recital de los Jonas Brothers, Fifith Harmony volvió a presentarse en un escenario, luego de 7 años. La reaparición del grupo resulto ser una gran sorpresa para el público que se encontraba en el show en Dallas, Texas, y más tarde, el grupo femenino hizo un posteo en redes sociales para también difundir su inesperado regreso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Normani, Ally Brooke, Dinah Jane y Lauren Jauregui, integrantes de Fifth Harmony, se reunieron por primera vez en siete años después de la pausa que anunciaron en 2018. La canción para el regreso fue “Work From Home”, su canción con más reproducciones en Spotify, con casi 1.600.000.000 de escuchas. Más tarde y para retirarse del escenario, cantaron "Worth It", su segundo tema con más reproducido con casi mi millones de escuchas. Es importante destacar que Fifth Harmony, ahora tiene cuatro integrantes, luego de la polémica salida de Camila Cabello en 2016 de la que declaró el año pasado.

La reacción de Camila Cabello al regreso de "Fifth Harmony" Luego de la inesperada aparición del ahora cuarteto en el show de los Jonas Brothers, el grupo hizo un posteo en Instagram con un video de su regreso, acompañado de la pregunta: “¿Dónde estabas el 31 de agosto de 2025?”. También agradecieron a los Jonas Brothers por cederles el espacio y aclararon que “se sintió genial estar de vuelta”.

Embed - Fifth Harmony en Instagram: "Where were you on August 31, 2025? Thank you @jonasbrothers for having us. Felt amazing to be back " View this post on Instagram A post shared by Fifth Harmony (@fifthharmony)

Por otra parte, Camila Cabello había abandonado el grupo antes de su separación y, en 2024, habló del tema: “Comencé a distanciarme del grupo, y sentía que todavía estaban realmente apasionadas y metidas en eso, así que simplemente pensé: ‘Ya no estoy feliz aquí, ya no me siento alineada’”, contó.

Ahora, Camila respaldó la reaparición de Fifth Harmony (que deberían cambiar su nombre si regresan a los escenarios) con cuatro corazones rojos en el posteo.

Temas Música