Disney estrenó la película argentina que marca el regreso de la China Suárez: humor, misterio y acción







Con una trama atrapante y un escenario urbano cargado de tensión, la nueva película de Disney sorprende con giros, caos y mucho carácter.

Una cochera porteña, personajes imprevisibles y una noche sin respiro: así vuelve la China Suárez en la nueva película de Disney. Disney

Disney redobla la apuesta por las producciones regionales y lanza una película argentina que combina géneros con una protagonista que no pasa desapercibida. El film se mete con las tensiones de la vida urbana, pero sin perder el pulso del entretenimiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Parking marca el regreso de la China Suárez al cine nacional con un personaje tan explosivo como enigmático. La historia se cocina en un solo lugar: una cochera donde se mezclan el suspenso, los enredos y una dosis justa de humor negro. Todo sucede en una sola noche.

De-qué-trata-Parking La nueva película de Disney sumerge al espectador en una noche impredecible donde nada es lo que parece y todo puede salirse de control. Disney De qué trata Parking, la nueva película de Disney + En el centro de Parking está Sofía, una mujer que decide aceptar un trabajo nocturno en un estacionamiento de Buenos Aires. Lo que parece una tarea rutinaria se transforma en una odisea urbana repleta de personajes fuera de control, secretos inconfesables y situaciones que se vuelven cada vez más peligrosas.

Durante esas horas encerrada en la garita, Sofía se cruza con un desfile de visitantes cada vez más extraños. Desde una joven desquiciada hasta un empresario con actitud sospechosa, todos parecen ocultar algo. Con el correr de la noche, los conflictos se acumulan y el caos se desata.

El relato mezcla comedia, thriller y escenas de acción, sosteniéndose sobre el carisma de su protagonista. Pero también hay una lectura sobre la soledad, la paranoia urbana y la tensión constante de vivir en una ciudad donde nunca se sabe qué va a pasar.

Disney+: tráiler de Parking Embed - Parking | Tráiler Oficial | Disney+ Disney+: elenco de Parking China Suárez

Juan Leyrado

Marc Clotet

Rodrigo Noya

Valentina Zenere

Camila Peralta

Santiago Talledo

Temas Disney

Películas