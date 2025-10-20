SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de octubre 2025 - 16:30

Si te gustó Merlina, no te podés perder esta serie de Disney: una vampira adolescente que busca encajar

La nueva propuesta de la plataforma ideal para los chicos y los que crecieron viendo estas aventuras animadas.

La serie ideal para adolescentes, en Disney +.

La serie ideal para adolescentes, en Disney +.

Disney +

En esta temporada de Halloween, Disney + sorprende con una propuesta que combina humor, fantasía y la estética gótica que tanto conquistó al público con Merlina. Su nueva serie, titulada Vampirina: Una vampirina adolescente, promete atraer tanto a niños como a adultos con una historia encantadora y visualmente deslumbrante.

Inspirada en el éxito animado Vampirina, esta versión en acción real reinterpreta el clásico infantil para una nueva generación, con un tono más adolescente, personajes complejos y una narrativa que explora la aceptación, la amistad y el valor de ser diferente, sin perder la esencia mágica que caracteriza a las producciones de Disney.

Informate más
Una vampirina adolescente
La serie ideal para los adolescentes y los amantes de lo gótico, en Disney +.

La serie ideal para los adolescentes y los amantes de lo gótico, en Disney +.

De qué trata Vampirina: ana vampirina adolescente, la nueva apuesta de Disney

La trama sigue a Vampirina “Vee” Hauntley, una joven vampira que se muda con su familia desde Transilvania a un pequeño pueblo estadounidense. Allí debe adaptarse a la vida humana, ocultar su verdadera identidad y aprender a convivir con los desafíos de la adolescencia, desde las amistades hasta los primeros amores, mientras equilibra su lado sobrenatural con su deseo de encajar.

A lo largo de la historia, Vee descubre que no necesita ocultar quién es para ser aceptada. Su energía positiva, su curiosidad y su espíritu rebelde la convierten en una heroína moderna con un mensaje poderoso: ser diferente puede ser lo que te hace brillar. La serie combina momentos de comedia, misterio y ternura, ideales para disfrutar en familia durante octubre.

Disney+: tráiler de Vampirina: una vampirina adolescente

Embed - Vampirina: Una Vampirina adolescente | Tráiler oficial | Disney+

Disney+: elenco de Vampirina: Una vampirina adolescente

  • Isabella Crovetti (Vampirina “Vee” Hauntley)
  • James Patrick Stuart (Boris Hauntley)
  • Lauren Graham (Oxana Hauntley)
  • Jordan Fisher (Edgar Peeples)
  • Sofia Wylie (Bridget)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias