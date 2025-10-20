Si te gustó Merlina, no te podés perder esta serie de Disney: una vampira adolescente que busca encajar







La nueva propuesta de la plataforma ideal para los chicos y los que crecieron viendo estas aventuras animadas.

La serie ideal para adolescentes, en Disney +. Disney +

En esta temporada de Halloween, Disney + sorprende con una propuesta que combina humor, fantasía y la estética gótica que tanto conquistó al público con Merlina. Su nueva serie, titulada Vampirina: Una vampirina adolescente, promete atraer tanto a niños como a adultos con una historia encantadora y visualmente deslumbrante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Inspirada en el éxito animado Vampirina, esta versión en acción real reinterpreta el clásico infantil para una nueva generación, con un tono más adolescente, personajes complejos y una narrativa que explora la aceptación, la amistad y el valor de ser diferente, sin perder la esencia mágica que caracteriza a las producciones de Disney.

Una vampirina adolescente La serie ideal para los adolescentes y los amantes de lo gótico, en Disney +. Créditos: Disney De qué trata Vampirina: ana vampirina adolescente, la nueva apuesta de Disney La trama sigue a Vampirina “Vee” Hauntley, una joven vampira que se muda con su familia desde Transilvania a un pequeño pueblo estadounidense. Allí debe adaptarse a la vida humana, ocultar su verdadera identidad y aprender a convivir con los desafíos de la adolescencia, desde las amistades hasta los primeros amores, mientras equilibra su lado sobrenatural con su deseo de encajar.

A lo largo de la historia, Vee descubre que no necesita ocultar quién es para ser aceptada. Su energía positiva, su curiosidad y su espíritu rebelde la convierten en una heroína moderna con un mensaje poderoso: ser diferente puede ser lo que te hace brillar. La serie combina momentos de comedia, misterio y ternura, ideales para disfrutar en familia durante octubre.

Disney+: tráiler de Vampirina: una vampirina adolescente Embed - Vampirina: Una Vampirina adolescente | Tráiler oficial | Disney+ Disney+: elenco de Vampirina: Una vampirina adolescente Isabella Crovetti (Vampirina “Vee” Hauntley)

James Patrick Stuart (Boris Hauntley)

Lauren Graham (Oxana Hauntley)

Jordan Fisher (Edgar Peeples)

Sofia Wylie (Bridget)

Temas Disney

Series