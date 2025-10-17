La nueva serie musical de Disney que busca conquistar al público más nostálgico







Con un estilo que recuerda a las ficciones de los 2000, esta producción es ideal para adolescentes y jóvenes.

La nueva serie de Disney que busca captar a los adolescentes o a los jóvenes nostálgicos. Créditos: Disney +

Disney acaba de sumar a su catálogo una serie que promete revivir la emoción de los musicales juveniles: Electric Bloom. Desde su estreno en Disney Channel en julio de 2025, la serie ya está disponible en su plataforma para que la nueva generación de espectadores pueda seguir el viaje musical completo.

En esta ficción, tres jóvenes se embarcan en una aventura de amistad, descubrimientos y aspiraciones artísticas que remite a clásicos del canal. A través de flashbacks y momentos en el presente, Electric Bloom busca mostrar no solo la evolución de una banda, sino también los desafíos personales de sus integrantes, combinando música, emociones y sueños.

Electric Bloom La nueva serie de Disney que se posiciona como una de sus tendencias. Créditos: Disney +

De qué trata Electric Bloom, la nueva serie de Disney Electric Bloom sigue la historia de tres chicas, Posey, Jade y Tulip, que en la secundaria deciden formar una banda, y años más tarde se transforman en una agrupación famosa. La serie alterna entre el pasado, cuando se conocieron y empezaron a tocar juntas, y el presente, cuando ya gozan de reconocimiento, para relatar cómo llegaron hasta allí.

La trama explora temas como la amistad, los conflictos personales, las inseguridades y la ambición artística. A medida que las tres jóvenes crecen como músicos, también enfrentan rivalidades, desafíos creativos y el peso de las expectativas, con la música como hilo conductor.

Carmen Sanchez (Jade Castillo)

Ruby Marino (Tulip Aoki)

Nathaniel Buescher (Lucas Jasper)

J’Adore Elizabeth (Shelly Sharp)

Maia Kealoha (Kaia)

