Llega a Disney+ un documental sobre James Cameron y las películas de "Avatar"







Este documental de dos partes ofrecerá un análisis profundo de la creación de Avatar: El Camino del Agua (2022), así como un vistazo a la próxima película Avatar: Fuego y Ceniza.

Fuego y Agua: Creando las películas de Avatar se estrenará el 7 de noviembre.

El minucioso proceso del director James Cameron para llevar Avatar a la pantalla grande será el tema de un nuevo documental. Fuego y Agua: Creando las películas de Avatar se estrenará el 7 de noviembre en exclusiva en la plataforma de streaming Disney+.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este documental de dos partes ofrecerá un análisis profundo de la creación de Avatar: El Camino del Agua (2022), así como un vistazo a la próxima película Avatar: Fuego y Ceniza, con imágenes tras bambalinas y entrevistas con el elenco y los realizadores.

Entre las numerosas figuras destacadas que aparecen en la película se encuentran Cameron, el fallecido productor Jon Landau y las estrellas Sam Worthington, Zoe Saldaña y Kate Winslet.

“Avatar” sigue la historia del clan de Jake Sully (Worthington) y Neytiri (Saldaña) en la luna alienígena de Pandora. El éxito de taquilla original de 2009 y su secuela, muy retrasada, “El Camino del Agua”, recaudaron más de 2 mil millones de dólares cada una a nivel mundial y se consideran dos de las películas más taquilleras de la historia.

Mientras tanto, Cameron es el único cineasta con tres películas que han recaudado más de 2 mil millones de dólares, la otra es “Titanic”.

Tráiler de Fuego y Agua: Creando las películas de Avatar Fuego y Agua_ Creando las películas de Avatar _ Tráiler oficial subtitulado _ Disney+ "Les voy a contar un pequeño secreto", adelanta Cameron en el tráiler del documental. "Aunque usamos computadoras y tecnología, 'Avatar' está hecha por un equipo increíblemente talentoso que da vida a cada expresión, a cada emoción y al mundo entero". Cameron utiliza la captura de movimiento para traducir la actuación de los actores, incluyendo sus movimientos corporales y expresiones faciales, a los personajes humanoides azules conocidos como los Na'vi. Con "El Camino del Agua", el director y sus colaboradores lograron perfeccionar ese meticuloso proceso para las secuencias submarinas. Mientras tanto, el elenco aprendió a bucear en apnea en un enorme tanque de agua de última generación de 2.700.000 litros. Avatar: Fuego y Ceniza se estrenará en cines justo antes de Navidad, el 19 de diciembre. Mientras tanto, dos secuelas —“Avatar 4” y “Avatar 5”— están programadas para la temporada navideña de 2029 y 2031.

Temas Disney

Documental