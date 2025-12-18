Disney + tiene en su catálogo la película que tenés que ver obligatoriamente en Navidad + Seguir en









Sin dudas, los usuarios encontraran en Disney la producción cinematográfica que mejor representa esta época del año.

Llegó la navidad y Disney trae las mejores películas para la época. Imagen: Disney+

En la historia del cine existen grandes películas que se convirtieron en clásicos navideños, y Disney + recientemente agregó a su catálogo uno que, para muchos, es el más importante. Desde hace tiempo, la plataforma viene creciendo fuertemente en sus contenidos, ofreciendo variantes para todo tipo de públicos.

Esta vez, trajo a sus ofertas una de las películas que más se tiende a relacionar con la época navideña. Estamos hablando de "Mi pobre angelito". Una de las primeras apariciones de Macaulay Culkin que lo consagró definitivamente como uno de los actores jóvenes más reconocidos de Hollywood.

Mi Pobre Angelito La película que no te puede faltar para Navidad, ya está en Disney+. Imagen: Disney De qué trata Mi pobre angelito, el clásico de las Fiestas La película relata la historia de un niño de 8 años que, después de haberse quedado sólo en su casa por un descuido familiar, debe defenderla de dos ladrones que se enteraron de su situación y planean desvalijarla mientras su familia no está. Mientras todos estaban enfocados en los preparativos del viaje y de la cena, sus movimientos son monitoreados por el delincuente Harry.

En el apuro por irse a París y no perder el vuelo, la familia realizó un conteo de los integrantes de la familia antes de tomarse los respectivos taxis, y como se había acercado un chico del vecindario a curiosear entre su equipaje, rápidamente creyeron que estaban todos y dejaron a Kevin sólo en casa.

La familia McCallister solo se da cuenta de su ausencia cuando ya habían arribado a París, por lo que intentan buscar una forma rápida de poder volver a casa, sin embargo, se encuentran con que no hay vuelos disponibles, por lo que él deberá esperar mientras ellos se desesperan para encontrar la forma de volver lo antes posible.

En el medio, Kevin deberá lidiar con la visita de dos ladrones que, conociendo su situación, intentarán aprovecharse y robar en su casa, poniendo en peligro su vida. Disney+: tráiler de Mi pobre angelito Embed - Colección Mi Pobre Angelito | Disponible ahora Disney+: elenco de Mi pobre angelito Macaulay Culkin

Joe Pesci

Daniel Stern

Catherine O’Hara

John Heard

Roberts Blossom

