19 de diciembre 2025 - 09:30

Murió Diego Lerner, el argentino que consolidó a Disney en América Latina

El empresario trabajó en la compañía desde el año 1990 y fue una figura central para la expansión de la marca en Argentina y el resto de la región, destacándose por su visión innovadora y su capacidad para detectar tendencias de consumo global.

Murio Diego Lerner tras luchar contra una enfermedad terminal.

Lerner fue un empresario que trabajó en la compañía desde el año 1990 y fue una figura central para la expansión de la marca en Argentina y el resto de la región, destacándose por su visión innovadora y su capacidad para detectar tendencias de consumo global.

El ejecutivo fue el responsable de abrir las primeras oficinas de la compañía en Latinoamérica y de consolidar el negocio de la TV paga con el lanzamiento de Disney Channel en el 2000. Además, lideró la integración de la fusión ESPN-Fox Sports, que posicionó mejor a la compañía en el mercado deportivo en toda América latina.

Su legado en la compañía

Nacido en Buenos Aires, Lerner era abogado de la Universidad de Belgrano y padre de tres hijos. Su legado, construido a lo largo de casi 35 años, se refleja en la consolidación de Disney en mercados clave, la creación de estrategias de contenido local y la integración de la tecnología como herramienta para contar historias, según destacaron desde la propia empresa.

En este sentido, el CEO de The Walt Disney Company, Bob Iger destacó: “Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego, así como a sus amigos y a todos los que se ven afectados por esta pérdida. Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar, y estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad”.

La influencia del empresario fue decisiva en la expansión de la empresa, primero como Director Ejecutivo de las Divisiones de Video y Televisión, y luego como presidente de The Walt Disney Company Latin America.

En el último tramo de su vida, Lerner continuó involucrado activamente en los proyectos de la compañía, incluso durante su internación por una larga enfermedad.

