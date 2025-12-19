El cineasta Shawn Levy publicó en Instagram el jueves para celebrar la finalización del rodaje de su próxima película Star Wars: Starfighter. Ryan Gosling protagoniza la película que Disney estrenará en cines en mayo de 2027.
Shawn Levy celebró el final del rodaje de "Star Wars: Starfighter" con una nueva imagen
Ryan Gosling protagoniza la película de Disney que se estrenará en cines en mayo de 2027.
Levy compartió una foto suya corriendo por el set. Añadió: "¡Eso es todo! Me dirijo a la postproducción de #Starfighter como...".
El director anunció previamente el inicio del rodaje en septiembre compartiendo una foto de Gosling y su coprotagonista Flynn Gray posando con el mar Mediterráneo de fondo. "En algún lugar del mar Mediterráneo #Starfighter", escribió Levy en el pie de foto.
De qué trata Star Wars: Starfighter
Los detalles de la trama de Star Wars: Starfighter aún no se han revelado, aunque la película independiente se ambienta aproximadamente cinco años después de los eventos de Star Wars: El ascenso de Skywalker de 2019, que fue el último título de la franquicia en llegar a los cines. The Mandalorian & Grogu, del director Jon Favreau, se estrenará en cines en de mayo de 2026 como un spin-off de la serie de Disney+ The Mandalorian.
Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams completan el reparto de Star Wars: Starfighter.
“La realidad es que este guion es simplemente excelente. Tiene una historia magnífica con personajes geniales y originales”, dijo Gosling al público a principios de este año en la Celebración de Star Wars en Tokio. “Está lleno de emoción y aventura, y realmente no hay un cineasta más perfecto para esta historia en particular que Shawn”.
Jonathan Tropper escribió el guion de la película que Levy ha estado desarrollando desde 2022. Levy y Kathleen Kennedy son los productores.
Los créditos recientes de Levy como director incluyen el gran éxito de Disney Deadpool & Wolverine y The Adam Project de Netflix.
