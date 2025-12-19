Shawn Levy celebró el final del rodaje de "Star Wars: Starfighter" con una nueva imagen + Seguir en









Ryan Gosling protagoniza la película de Disney que se estrenará en cines en mayo de 2027.

Llega una nueva película de Star Wars en 2027.

El cineasta Shawn Levy publicó en Instagram el jueves para celebrar la finalización del rodaje de su próxima película Star Wars: Starfighter. Ryan Gosling protagoniza la película que Disney estrenará en cines en mayo de 2027.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Levy compartió una foto suya corriendo por el set. Añadió: "¡Eso es todo! Me dirijo a la postproducción de #Starfighter como...".

Embed - Shawn Levy on Instagram: "That’s a wrap! Headed into #Starfighter post-production like… : @gregwilliamsphotography #StarWars" View this post on Instagram El director anunció previamente el inicio del rodaje en septiembre compartiendo una foto de Gosling y su coprotagonista Flynn Gray posando con el mar Mediterráneo de fondo. "En algún lugar del mar Mediterráneo #Starfighter", escribió Levy en el pie de foto.

De qué trata Star Wars: Starfighter Los detalles de la trama de Star Wars: Starfighter aún no se han revelado, aunque la película independiente se ambienta aproximadamente cinco años después de los eventos de Star Wars: El ascenso de Skywalker de 2019, que fue el último título de la franquicia en llegar a los cines. The Mandalorian & Grogu, del director Jon Favreau, se estrenará en cines en de mayo de 2026 como un spin-off de la serie de Disney+ The Mandalorian.

Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams completan el reparto de Star Wars: Starfighter.

“La realidad es que este guion es simplemente excelente. Tiene una historia magnífica con personajes geniales y originales”, dijo Gosling al público a principios de este año en la Celebración de Star Wars en Tokio. “Está lleno de emoción y aventura, y realmente no hay un cineasta más perfecto para esta historia en particular que Shawn”. Jonathan Tropper escribió el guion de la película que Levy ha estado desarrollando desde 2022. Levy y Kathleen Kennedy son los productores. Los créditos recientes de Levy como director incluyen el gran éxito de Disney Deadpool & Wolverine y The Adam Project de Netflix.