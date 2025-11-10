Disney: la película que se estrenó hace más de 10 años, pero la tenés que ver al menos una vez en tu vida







La plataforma tiene en su catálogo una de las historias que supo conmover al público por su crítica social e impacto.

Uno de los clásicos disponibles en el extenso catlálogo de Disney. Freepik

Disney sigue sorprendiendo con títulos que, pese al paso del tiempo, emocionan y dejan huella en quienes los descubren o vuelven a ver. Esta película, disponible en su plataforma, combina historia, emoción y un mensaje profundo sobre la empatía, la igualdad y la valentía de las mujeres en una época de grandes cambios sociales.

Con una trama que invita a reflexionar sobre la dignidad y el respeto, y un elenco de primer nivel que brilla en cada escena, esta producción se convirtió en un clásico moderno que vale la pena disfrutar más de una vez. La película se llama Historias cruzadas.

Historias cruzadas Una película de época con una fuerte crítica social, ya disponible en Disney +. Imagen: Disney De qué trata Historias cruzadas, el clásico que tiene Disney en su catálogo Historias cruzadas está ambientada en el estado de Misisipi durante la década de 1960, en pleno movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. La historia sigue a Skeeter, una joven blanca que sueña con convertirse en escritora y que decide contar la realidad de las empleadas domésticas afroamericanas que trabajan en las casas de familias acomodadas.

A través de entrevistas secretas con dos de ellas (Aibileen y Minny), empieza a revelar la discriminación, los abusos y las injusticias que enfrentan día a día. En ese proceso, las tres mujeres forjan una amistad basada en la confianza y el coraje, enfrentando juntas las consecuencias de desafiar las normas de una sociedad racista y conservadora.

Con una mezcla de drama, humor y ternura, la película transmite un poderoso mensaje sobre la importancia de la voz, la igualdad y la lucha por la dignidad humana, logrando emocionar y dejar una huella imborrable en el espectador.

Disney+: tráiler de Historias cruzadas Embed - Historias Cruzadas - Trailer Subtitulado Disney+: elenco de Historias cruzadas Emma Stone

Viola Davis

Octavia Spencer

Bryce Dallas Howard

Jessica Chastain

