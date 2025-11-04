La serie de Disney sobre las mejores abogadas de divorcios que tiene un elenco de lujo y no te la podés perder







Una serie de Disney que mezcla lujo, poder y conflictos legales en cada episodio, con un elenco que transforma cada juicio en puro espectáculo.

Drama, ambición y divorcios millonarios marcan el pulso de la nueva serie que es furor en Disney. Freepik

Disney apuesta fuerte con producciones originales que dan que hablar. Esta vez, presentó una serie que combina poder femenino, lujo y drama judicial. Detrás del proyecto está Ryan Murphy, y en el centro de la escena, una figura inesperada que sorprende: Kim Kardashian.

"Todo vale" se sumó al catálogo de Disney+ con una trama legal cargada de tensión y un reparto que no pasa desapercibido. Con una historia que arranca desde la ruptura de un estudio dominado por hombres, la ficción abre el juego a nuevas formas de representar el poder.

RN2XHDT63VDZ3G5WENYT4SHO2E Disney lanzó una serie donde abogadas de alto perfil enfrentan rupturas millonarias, traiciones y poder, todo con un elenco lleno de estrellas. Foto: Disney De qué trata Todo vale, la nueva serie de Disney La historia sigue a un grupo de abogadas de divorcio que decide abandonar un bufete liderado por hombres para lanzar su propio estudio. Lo que comienza como un acto de rebelión, se transforma en un viaje de ambición, lealtades frágiles y causas explosivas, dentro y fuera de los tribunales.

El guion despliega enfrentamientos legales intensos y relaciones personales que tambalean. Las protagonistas se cruzan con celebridades, escándalos y casos que las obligan a tomar decisiones que pondrán a prueba sus principios.

En este mundo donde el dinero dicta las reglas y el amor es un arma de doble filo, cada episodio se construye como una partida de ajedrez emocional. El estilo de Murphy marca el ritmo con diálogos afilados y escenas cargadas de tensión.

Disney+: tráiler de Todo vale Embed - Todo Vale | Tráiler Doblado | Disney+ Disney+: elenco de Todo vale Kim Kardashian

Naomi Watts

Sarah Paulson

Glenn Close

Niecy Nash-Betts

Teyana Taylor

Matthew Noszka

