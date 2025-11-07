Disney+ presentó el tráiler de la segunda temporada de la serie "Percy Jackson y los dioses del Olimpo"

Está basada en “El Mar de Monstruos”, el segundo libro de la saga más vendida de Rick Riordan. Estrena el 10 de diciembre.

Disney+ presentó el tráiler oficial de la segunda temporada de su serie original Percy Jackson y los dioses del Olimpo , que muestra una nueva aventura heroica en aguas desconocidas.

Basada en “El Mar de Monstruos” , el segundo libro de la saga más vendida de Rick Riordan , la nueva temporada promete nuevos monstruos emocionantes, acción y aventuras más caóticas que nunca mientras los jóvenes semidioses se embarcan en una peligrosa búsqueda para salvar el Campamento Mestizo y a su amigo Grover.

La segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo estrena el 10 de diciembre , con un debut de dos episodios en Disney+, y nuevos episodios todos los miércoles.

Después de que se daña la frontera protectora del Campamento Mestizo, Percy Jackson se embarca en una épica odisea en el Mar de los Monstruos en busca de su mejor amigo Grover y lo único que puede salvar el campamento: el legendario Vellocino de Oro. Con la ayuda de Annabeth, Clarisse y su nuevo medio hermano cíclope Tyson, la supervivencia de Percy se vuelve esencial para detener a Luke, el Titán Kronos y su inminente plan para derribar el Campamento Mestizo y, en última instancia, el Olimpo.

La segunda temporada está protagonizada por Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn y Daniel Diemer , junto con varias estrellas recurrentes e invitadas que incluyen a Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull, Courtney B. Vance, Andra Day, Adam Copeland, Sandra Bernhard, Margaret Cho, Kristen Schaal, Tamara Smart, Rosemarie DeWitt, Toby Stephens y más.

Creada por Rick Riordan y Jonathan E. Steinberg, la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo cuenta con la producción ejecutiva de Steinberg y Dan Shotz junto con Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein de The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell de The Gotham Group, DJ Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler y Sarah Watson.

También, a partir del 10 de diciembre, los fans pueden obtener más contenido exclusivo de la segunda temporada con el podcast oficial de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, una serie complementaria sin guion que ofrece acceso al detrás de escena a la serie. Los episodios de podcast estarán disponibles para ver en Disney+. Un nuevo episodio de podcast estará disponible después de cada nuevo episodio de Percy Jackson y los dioses del Olimpo.

La tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo se encuentra actualmente en producción en Vancouver. Mientras tanto, la primera temporada se encuentra disponible en Disney+.