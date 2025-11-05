Disney arrasó con la llegada de la mejor película de superhéroes a su plataforma







Llegó una de las historias más importantes de Marvel y está siendo lo más elegido entre los espectadores.

Una de las historias de Marvel que llegó a Disney y está arrasando. Imagen: Marvel Studios

Disney volvió a marcar tendencia con el estreno de una producción que ya se posiciona como una de las películas más comentadas del año. "Los 4 Fantásticos: primeros pasos" desembarcó en la plataforma con una historia que reinventa los orígenes del famoso grupo de superhéroes y combina acción, humor y emoción en dosis perfectas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película, dirigida por Matt Shakman, confirma el compromiso de Disney con el universo Marvel y demuestra que aún hay espacio para contar historias frescas dentro de una saga clásica. Desde su lanzamiento, el film lidera el ranking de visualizaciones y recibe elogios por su equilibrio entre espectáculo visual y profundidad emocional.

Los 4 fantásticos Una de las películas de superhéroes más esperadas por todos los suscriptores de Disney +. Imagen: Marvel Studios De qué trata Los 4 Fantásticos: primeros pasos, el estreno esperado de Disney La película narra el origen del legendario cuarteto de superhéroes que, tras un fallido experimento científico, obtiene habilidades extraordinarias. Reed Richards, un brillante investigador obsesionado con los viajes interdimensionales, logra junto a su equipo abrir un portal hacia otra dimensión, pero el experimento se descontrola y los expone a una radiación cósmica que cambia sus vidas para siempre.

Desde entonces, Reed se convierte en Mr. Fantástico, capaz de estirar su cuerpo; Sue Storm en la Mujer Invisible; Johnny Storm en la Antorcha Humana; y Ben Grimm en La Cosa, una criatura de roca con una fuerza sobrehumana. Unidos por el destino, los cuatro deberán aprender a controlar sus poderes y enfrentarse a una nueva amenaza que pone en peligro al planeta: Victor Von Doom, un antiguo colega con ansias de venganza y dominio.

Más allá de las escenas de acción, "Los 4 Fantásticos: primeros pasos" destaca por su enfoque en los lazos familiares y en cómo estos héroes aprenden a trabajar juntos pese a sus diferencias. Con guiños al cómic original y una estética moderna, la película logra revivir a los personajes con una energía renovada que encantó tanto a los fanáticos como a los nuevos espectadores.

Disney+: tráiler de Los 4 Fantásticos: primeros pasos Embed - Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Tráiler Oficial | Doblado Disney+: elenco de Los 4 Fantásticos: primeros pasos Pedro Pascal

Vanessa Kirby

Joseph Quinn

Ebon Moss-Bachrach

Ralph Ineson

Temas Disney

Películas