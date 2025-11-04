Para los fanáticos de la acción: la serie de Disney sobre la feroz persecución de un peligroso francotirador

Disney+ ofrece contenidos cada vez más intensos: esta nueva serie combina tensión cinematográfica, espionaje internacional y un nivel de producción que pocos proyectos de televisión logran igualar. Gracias a su enfoque global y su ambición narrativa, se consolida como una gran alternativa para quienes buscan más que simples episodios.
En esta ocasión, la propuesta no decepciona: se trata de una trama implacable que arrastra al espectador de un disparo a otro, te mantiene alerta y el corazón a mil: la serie en cuestión es El Chacal.
De qué trata El Chacal, la exitosa serie de Disney
El Chacal gira en torno a un francotirador profesional, letal, altamente entrenado y maestro del disfraz, cuyo último encargo trasciende lo habitual: un asesinato planeado con precisión, que lo impulsa a aceptar el trabajo más peligroso de su carrera.
Su acción desencadena una persecución implacable: del otro lado, una agente de inteligencia británica, decidida, experta en armas y obsesionada con dar con él. Ella se convierte en su sombra, lo sigue por distintos escenarios europeos y se involucra hasta lo personal.
La serie mezcla el juego de gato y ratón, las identidades ocultas, los cambios de piel del protagonista (que puede pasar desapercibido y surgir en un nuevo papel con igual eficacia) y el mundo oscuro de los servicios secretos contemporáneos. Además, está ambientada en múltiples países europeos, con escenarios de lujo, tecnología y arma sofisticada, lo que subraya su escala internacional.
- Eddie Redmayne
- Lashana Lynch
- Úrsula Corberó
- Charles Dance
- Richard Dormer
