Para los fanáticos de la acción: la serie de Disney sobre la feroz persecución de un peligroso francotirador







Una producción que combina tensión, drama a nivel internacional y una historia atrapante desde el primer capítulo.

La serie de acción que está causando furor en Disney. Imagen: Disney / HULU

Disney+ ofrece contenidos cada vez más intensos: esta nueva serie combina tensión cinematográfica, espionaje internacional y un nivel de producción que pocos proyectos de televisión logran igualar. Gracias a su enfoque global y su ambición narrativa, se consolida como una gran alternativa para quienes buscan más que simples episodios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta ocasión, la propuesta no decepciona: se trata de una trama implacable que arrastra al espectador de un disparo a otro, te mantiene alerta y el corazón a mil: la serie en cuestión es El Chacal.

El Chacal Eddie Redmayne protagoniza la serie El Chacal, disponible en Disney+. Imagen: Disney / Hulu De qué trata El Chacal, la exitosa serie de Disney El Chacal gira en torno a un francotirador profesional, letal, altamente entrenado y maestro del disfraz, cuyo último encargo trasciende lo habitual: un asesinato planeado con precisión, que lo impulsa a aceptar el trabajo más peligroso de su carrera.

Su acción desencadena una persecución implacable: del otro lado, una agente de inteligencia británica, decidida, experta en armas y obsesionada con dar con él. Ella se convierte en su sombra, lo sigue por distintos escenarios europeos y se involucra hasta lo personal.

La serie mezcla el juego de gato y ratón, las identidades ocultas, los cambios de piel del protagonista (que puede pasar desapercibido y surgir en un nuevo papel con igual eficacia) y el mundo oscuro de los servicios secretos contemporáneos. Además, está ambientada en múltiples países europeos, con escenarios de lujo, tecnología y arma sofisticada, lo que subraya su escala internacional.

Disney+: tráiler de El Chacal Embed - El Chacal | Tráiler oficial | Disney+ Disney+: elenco de El Chacal Eddie Redmayne

Lashana Lynch

Úrsula Corberó

Charles Dance

Richard Dormer

Temas Disney

Series