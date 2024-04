Disney+ presentó el tráiler de "Let it Be", la versión restaurada del documental sobre los Beatles

Let it Be llega a Disney+.

Próximamente llegará una versión restaurada de "Let it Be" a Disney+, la película de 1970 sobre los Beatles , la misma plataforma que trajo a los fanáticos “The Beatles: Get Back” , la serie documental de Peter Jackson de 2021 que utilizó tomas descartadas de la película original del director Michael Lindsay-Hogg .

Let it Be , dirigida por Michael Lindsay-Hogg , está protagonizada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr , con una aparición especial de Billy Preston . La película fue producida por Neil Aspinall con The Beatles actuando como productores ejecutivos. El director de fotografía fue Anthony B Richmond.

Let it be tráiler beatles.mp4

La conexión de “The Beatles: Get Back” y "Let it Be"

La película original se destacó por ser el único elemento del catálogo de los Beatles que Apple parecía querer suprimir en lugar de explotar. “Let It Be” no ha estado oficialmente en circulación de ninguna forma desde principios de la década de 1980, aunque han estado ampliamente disponibles copias piratas de apariencia turbia.

Jackson utilizó horas de tomas descartadas del metraje de Lindsay-Hogg para montar “The Beatles: Get Back”. Durante la campaña publicitaria de ese proyecto, prometió repetidamente que su nuevo tratamiento del material tenía como objetivo complementar la película original, no suplantarla para siempre, y que el documental original eventualmente se volvería a ver para que pudieran servir como piezas complementarias.

"Estoy absolutamente emocionado de que la película de Michael, 'Let It Be', haya sido restaurada y finalmente sea relanzada después de no estar disponible durante décadas", dijo Jackson en un comunicado.

“Tuve mucha suerte de tener acceso a las tomas descartadas de Michael para 'Get Back', y siempre pensé que 'Let It Be' era necesaria para completar la historia de 'Get Back'. En tres partes, mostramos a Michael y los Beatles filmando un nuevo documental innovador, y 'Let It Be' es ese documental, la película que estrenaron en 1970. Ahora pienso en todo esto como una historia épica, finalmente completada después de cinco décadas. Los dos proyectos se apoyan y mejoran mutuamente: 'Let It Be' es el clímax de 'Get Back', mientras que 'Get Back' proporciona un contexto vital que falta para 'Let It Be'. Michael Lindsay-Hogg fue incondicionalmente servicial y amable mientras hacía 'Get Back', y es justo que su película original tenga la última palabra... luce y suena mucho mejor que en 1970”.

Lindsay-Hogg expresó su aprobación en un comunicado. “'Let It Be' estaba lista para estrenarse en octubre/noviembre de 1969, pero no salió hasta abril de 1970”, recordó.

“Un mes antes de su lanzamiento, los Beatles se separaron oficialmente. Y entonces la gente fue a ver 'Let It Be' con tristeza en el corazón, pensando: 'Nunca volveré a ver a los Beatles juntos'. Nunca volveré a tener esa alegría', y eso oscureció mucho la percepción de la película. Pero, de hecho, ¿con qué frecuencia ves a artistas de esta talla trabajando juntos para convertir en canciones lo que escuchan en sus cabezas? Y luego llegas al techo y ves su entusiasmo, camaradería y pura alegría al tocar juntos nuevamente como grupo y sabes, como lo sabemos ahora, que era la última vez, y lo vemos con la plena comprensión de quiénes eran y siguen siendo y es un poco conmovedores. Me quedé estupefacto por lo que Peter fue capaz de hacer con 'Get Back', usando todo el metraje que había filmado 50 años antes".