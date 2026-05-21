Disney+ presentó el primer adelanto de "Zambrano", la nueva serie derivada de "El Encargado"

La nueva serie original de Hulu de comedia negra, que llegará a Disney+ en 2027, está protagonizada por Gabriel Goity.

Disney+ presentó el primer adelanto de Zambrano , el spin-off de El Encargado que propone una nueva mirada sobre el reconocido personaje del abogado Matías Zambrano.

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La nueva serie original de Hulu de comedia negra, que llegará a Disney+ en 2027, está protagonizada por Gabriel Goity (Matías Zambrano), creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat , cuenta con Guillermo Francella como productor ejecutivo y está dirigida por la exitosa dupla de directores y Martín Hodara .

Zambrano es un abogado penalista exitoso en lo profesional y un desastre en lo familiar. La serie retrata el complejo entramado que gira en torno al poder judicial y la vida cotidiana de este ambivalente personaje.

El éxito de El Encargado

La cuarta temporada de El Encargado se posicionó como la serie más vista del fin de semana en Disney+ en Argentina, reafirmando el fuerte interés de las audiencias por esta producción original que ya fue renovada para una quinta temporada.

Protagonizada por Guillermo Francella (Eliseo) y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la exitosa serie de comedia negra ahora encuentra a Eliseo en la cima del poder.

Las nuevas entregas de El Encargado tienen a Jerónimo Carranza como showrunner, junto a Mariano Cohn y Gastón Duprat, Florencia Momo como directora y a Martín Hodara como director invitado para el último capítulo. La serie cuenta con Emanuel Diez como Head Writer, y a Diego Bliffeld como colaborador de guion.

Las temporadas 1, 2, 3 y 4 de El Encargado se encuentran disponibles con todos sus episodios en Disney+.