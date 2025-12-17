Tres películas de Disney+ para ver en familia esta Navidad 2025

Las mejores películas de la plataforma de streaming para ver con familia y amigos en esta Navidad 2025.

La plataforma es la opción ideal para pasar tiempo con los más pequeños.

Está llegando la Navidad, y con ella... ¡las películas de Navidad! Durante esta época del año, las reuniones familiares son recurrentes y así, buscamos las mejores películas para disfrutar con la compañía de los que más queremos. Así, las distintas plataformas de streaming preparan los títulos más destacados, para que sus usuarios puedan disfrutar de esta época.

Por eso, Disney+ recopiló en su catálogo a los mejores títulos de está festividad para disfrutar en familia. Desde animación a historias cotidianas, conocelos acá:

Este clásico de los 90 relata una historia creada por Tim Burton en la que conocemos la Ciudad de Halloween acompañando a su Rey, Jack Skellington.

Al cansarse de vivir constantemente en Hallooween, Jack decide explorar su pueblo vecino, de la Navidad. El film, que combina a las dos festividades más disfrutadas por el público, es perfecto para ver con los más pequeños de la familia y disfrutar de una tarde en su compañía.

Una de las películas más aclamadas por el público mundial desde los 90. Un joven Macaulay Culkin interpreta a Kevin McAllister, un niño que se queda solo en su casa tras que su familia lo olvide para un viaje de vacaciones a Francia.

Mientras que su madre intenta ir a buscarlo, el niño comete todas las travesuras que puede en su soledad. Ideal para ver con los más grandes y divertido para los más pequeños, este título asegura una tarde de diversión.

El Grinch (2000)

Esta versión con Jim Carrey como el monstruo que odia a la navidad se volvió uno de los últimos clásicos navideños de la generación. En el título, acompañaremos a El Grinch mientras se las ingenia para intentar robar y arruinar la navidad.

Sus víctimas son los habitantes de Villa Quién; pero su plan fracasa cuando descubre que la esencia de la Navidad reside en el amor y la unión, no en los regalos, gracias a la inocencia de una niña llamada Cindy Lou Who. El corte es perfecto para mirar en familia y con seres queridos, disfrutando del cariño y cercanía que destilan tanto la película como la fecha.

Cómo suscribirse a Disney+ antes de Navidad

Para disfrutar de los mejores títulos navideños, con contenido de Disney, Pixar, Marvel o Star Wars, es crucial tener una cuenta en la plataforma de streaming primero. El proceso de suscripción es muy sencillo y consta de los siguientes pasos: