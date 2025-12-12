Disney+: hoy se estrena el documental de Taylor Swift "The Eras Tour" + Seguir en









La plataforma propone una serie que recorre la gira mundial de la artista durante casi dos años, con seis capítulos que muestran el detrás de escena de su vida.

Disney + estrena "The End of an Era" este viernes 12 de diciembre.

Taylor Swift vuelve al foco de la escena global con el estreno de “The End of an Era”, una nueva serie documental que recorre el inicio de sus presentaciones en marzo de 2023 hasta diciembre de 2024.

Este documental recorre los camarines de Taylor, la planificación de cada espectáculo, las distintas eras musicales de la vida de la artista y el impacto emocional del fenómeno que batió récords en todo el mundo.

Fecha, Hora y detalles del estreno en Disney+ Disney+ confirmó el estreno a la medianoche del viernes 12 de diciembre, en Estados Unidos. Dada la diferencia horaria, los dos primeros capítulos de “The End of an Era” llegarían a la Argentina a partir de las 5 de la mañana.

La serie incluye momentos íntimos entre Taylor Swift y su pareja Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, que acompañó a la artista en varias ciudades; entre ellas Buenos Aires.

taylor swift travis kelce.jpeg “The Eras Tour: The Final Show”, la película Este lanzamiento no llega solo, sino que está de la mano de otra producción, en este caso se trata de una película que registra el concierto completo de Swift en Vancouver e incluye el set dedicado a “The Tortured Poets Department”, su anteúltimo disco.

El otro documental de Taylor Swift en Netflix La cantante de fama internacional ya cuenta con un documental en Netflix: “Miss Americana”, el mismo está dirigido por Lana Wilson y tuvo su estreno en 2020. Miss Americana Este filme tuvo el foco en la transformación personal de la artista, sus idas y vueltas dentro de la industria musical, los conflictos con la presión mediática y su relación con la política. Además, incluye información sobre el proceso creativo de su álbum “Lover”.