A sus 62 años recién cumplidos, ¿de cuánto es la fortuna de Brad Pitt? + Seguir en









El actor celebra un nuevo cumpleaños con una trayectoria extensa, contratos millonarios y negocios que agrandan su billetera.

Brad Pitt es una de las principales figuras de Hollywood y su billetera es prueba de eso.

Este 18 de diciembre, Brad Pitt cumple un nuevo año de vida y sigue siendo un pilar importante de la industria del entretenimiento. Con más de tres décadas frente a cámara, su nombre sigue siendo conocido por sus grandes producciones y acuerdos millonarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar de lo que muchos creen, él no se limitó solo a la actuación, el intérprete construyó una carrera con sus grandes decisiones comerciales.

brad pitt.jpg La carrera de Brad Pitt El salto a la fama llegó a comienzos de los años 90, cuando pasó de papeles secundarios a protagonizar películas que marcaron época. Con una gran cantidad de historias en su haber, Pitt logró escapar al encasillamiento y mantenerse vigente con el paso del tiempo.

Películas como "Siete pecados capitales", "El club de la pelea", "Troya" y la saga "Ocean’s" consolidaron su imagen como la figura principal de Hollywood. Más adelante, "Bastardos sin gloria" y "Érase una vez en Hollywood" reforzaron su prestigio actoral y ayudaron a que ganara más premios.

Pero por el otro lado, su nombre se volvió un atractivo comercial. Las películas en las que participó superaron, en conjunto, los 5.000 millones de dólares de recaudación mundial. Ese peso en taquilla explica por qué los estudios lo siguen buscando incluso después de los 60.

En los últimos años, Pitt sumó proyectos con plataformas de streaming y grandes productoras. En 2025, acordó un pago inicial de 30 millones de dólares para protagonizar "F1". Fortuna de Brad Pitt El patrimonio del actor es de 400 millones de dólares. Ese monto viene tanto de lo que gana por película, que suele ser unos 20 millones por proyecto, como de sus ingresos como productor. A comienzos de los 2000, Pitt tomó el control de Plan B Entertainment, la compañía detrás de películas como "12 años de esclavitud", "Moonlight" y "Los infiltrados". Estas producciones ganaron premios internacionales y tuvieron excelentes resultados económicos. El actor también realizó acuerdos con participación en ganancias, una estrategia que le permitió ganar más plata cuando las películas funcionaron bien en salas. A eso se suman inversiones inmobiliarias y contratos publicitarios a lo largo de su carrera. Aunque enfrentó conflictos legales millonarios en los últimos años, su situación financiera se mantiene sólida.

Temas Millones