Disney llegó a un acuerdo millonario con Sora y la Inteligencia Artificial incorpora 200 personajes

Bob Iger confirmó que cientos de figuras de sus franquicias estarán disponibles en las plataformas para crear videos cortos e ilustraciones personalizadas.

Walt Disney acaba de cerrar un acuerdo por tres años con OpenAI que promete transformar la forma en que los fans interactúan con los personajes más icónicos de la compañía.

Gracias a esta alianza y una inversión de 1.000 millones de dólares, más de 200 figuras de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars estarán disponibles para generar contenidos y videos cortos a través de las plataformas Sora y ChatGPT .

Desde Mickey Mouse y Lilo hasta Iron Man y Darth Vader, los íconos clásicos y modernos podrán cobrar vida en nuevas historias animadas. Así, esta iniciativa representa un gran giro para la firma de entretenimiento, que busca acercarse a audiencias jóvenes y diversificar las experiencias digitales. A continuación, conocé los detalles.

El pacto entre Disney y OpenAI es una colaboración que combina creatividad y tecnología avanzada . Con una duración inicial de tres años, el acuerdo permite a la compañía de entretenimiento recibir nuevas opciones para adquirir acciones adicionales en la firma de Sam Altman y se convertirá en “uno de sus principales clientes” .

Además, podrá utilizar sus APIs para generar contenido de calidad , impulsar herramientas internas y enriquecer la experiencia de Disney+.

De acuerdo con "The Hollywood Reporter", la alianza podría convertirse en un modelo para otros estudios, al demostrar que es posible monetizar la propiedad intelectual (IP) en lugar de combatir a las empresas de tecnología generativa que, actualmente, replican personajes y universos sin licencia.

sora

"La innovación tecnológica ha dado forma continuamente a la evolución del entretenimiento, trayendo consigo nuevas formas de crear y compartir grandes historias con el mundo", señaló Robert A. Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company en un comunicado a la prensa.

Y continuó: "A través de esta colaboración con OpenAI ampliaremos de manera cuidadosa y responsable el alcance de nuestra narración a través de la IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras".

Los personajes de Disney que llegan a la IA

Más de 200 personajes de Disney estarán disponibles para ser utilizados en Sora y ChatGPT Images. Esto incluye figuras clásicas como Mickey Mouse, Minnie, Cenicienta y Ariel, así como héroes y villanos de Marvel y Star Wars como Iron Man, Loki, Thanos, Darth Vader y Yoda.

También se integrarán personajes de Pixar y franquicias recientes como Lilo & Stitch, Moana, Frozen, Encanto, Intensamente, Toy Story, Up y Zootopia.

Ahora, los usuarios podrán mezclar personajes y universos para generar videos creativos que anteriormente solo existían en fanarts no oficiales.

La licencia, por su parte, abarca vestuarios, props, vehículos y escenarios, pero no incluye las voces o la imagen de los actores.

Qué podrán hacer los usuarios con los personajes

Gracias a esta alianza, los usuarios podrán crear videos cortos y personalizados protagonizados por los personajes licenciados. Por ejemplo, tendrán la posibilidad de poner a Stich surfeando una ola gigante o a Simba interactuando con otras figuras de Disney.

disney

A su vez, ChatGPT Images permitirá generar ilustraciones a partir de descripciones textuales, expandiendo aún más las posibilidades de experimentar con las historias de la compañía.