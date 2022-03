Todos los estrenos de marzo 2022 de Disney+

Estrenos de Disney+ en marzo 2022: todas las series y películas que llegan a la plataforma

Películas

Amor Sin Barreras (West Side Story, 2021) - 2 de marzo

Dirigida por el ganador del Oscar Steven Spielberg, a partir de un guión del galardonado con un premio Pulitzer y un Tony Tony Kushner, AMOR SIN BARRERAS cuenta la clásica historia de rivalidades y amor juvenil en la ciudad de Nueva York de 1957. La nueva adaptación cinematográfica del entrañable musical de Broadway está protagonizada por Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (el teniente Schrank), Brian d’Arcy James (el oficial Krupke) y Rita Moreno (como Valentina, la dueña de la tienda de la esquina en la que trabaja Tony). Rita Moreno también se desempeña como una de las productoras ejecutivas de la película.

RED - 11 de marzo

RED de Disney y Pixar presenta a Mei Lee (voz en inglés de Rosalie Chiang), una joven de 13 años que se debate entre seguir siendo la obediente hija de su madre y el caos que implica la adolescencia. Ming (voz en inglés de Sandra Oh), su madre sobreprotectora y un poco autoritaria, nunca está lejos de ella, una realidad “desafortunada” para la adolescente. Y como si los cambios en sus intereses, relaciones y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que sucede, prácticamente, siempre) ¡Se convierte en un panda rojo gigante! Dirigida por la ganadora del Oscar Domee Shi (cortometraje de Pixar “Bao”) y producida por Lindsey Collins, RED de Disney y Pixar estrenará exclusivamente en Disney+ el 11 de marzo de 2022.

Más barato por docena - 18 de marzo

La película original de Disney+ Más barato por docena, es una nueva versión de la exitosa comedia de 2003, protagonizada por Gabrielle Union y Zach Braff. La historia retrata la divertida y conmovedora historia de los Baker, una familia ensamblada de 12 integrantes mientras atraviesan la agitada vida hogareña al mismo tiempo se ocupan del negocio familiar.

OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u - 25 de marzo

Por primera vez, Olivia lleva al público a realizar un viaje familiar desde Salt Lake City, en donde comenzó a componer su álbum debut triple platino del sello discográfico Geffen Records “SOUR”, hasta Los Ángeles. En el camino, Rodrigo rememora sobre la composición y creación de su álbum debut, que batió todos los récords, y comparte los sentimientos personales de una mujer joven que atraviesa un período muy específico de su vida. Por medio de nuevos arreglos en vivo de sus canciones, entrevistas íntimas e imágenes nunca antes vistas de cómo se hizo su álbum, el público podrá acompañarla en su trayecto cinematográfico explorando la historia de "SOUR".

Series

Moon Knight - 30 de marzo

La serie sigue a Steven Grant, un empleado de una tienda de regalos que padece de afecciones en la memoria, que lo dejan en blanco o le traen recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo, y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. Mientras se enfrentan a sus enemigos, Steven/Marc deben navegar por sus complejas identidades mientras se sumergen en un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto.

Moon Knight está protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawke y May Calamawy. Mohamed Diab y el equipo de Justin Benson y Aaron Moorhead dirigieron los episodios. Jeremy Slater es el guionista y Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater y Oscar Isaac son los productores ejecutivos. Los coproductores ejecutivos son Grant Curtis, Trevor Waterson y Rebecca Kirsch.

Mickey Mouse Funhouse - 2 de marzo

Mickey Mouse Funhouse es un lugar fantástico en el que Fanny, una casa de juegos mágica que habla e interactúa con Mickey, Minnie y sus amigos, lleva a la pandilla a vivir aventuras absurdas y divertidas llenas de juegos de fantasía y cumplimiento de deseos.

Todos los estrenos de marzo 2022 de Disney+

Miércoles 2 de marzo

Pet seekers (serie) - Temporada 1

Beyond Magic with DMC (serie) - Temporada 1

Viernes de 4 marzo

Invasion Earth

Miércoles 9 de marzo

Herederos de la noche (serie) - Temporadas 1 y 2

Impact con Gal Gadot (serie) - Temporada 1

Viernes 11 de marzo

El tiburón toro más grande del mundo

Abrazando al panda: Detrás de Red (documental)

Miércoles 16 de marzo

Amphibia (serie) - Temporada 3

Spidey y sus sorprendentes amigos (serie) - Temporada 1

Slime chef(serie) - Temporada 1

Dino Dana (serie) - Temporada 3

Life below zero: port protection (serie) - Temporada 3

Viernes 18 de marzo

Ciudades perdidas: Tikal

Zog

Más que robots

Miércoles 23 de marzo

PJ Masks (serie) - Temporada 5

Guardianes de Alaska (serie) - Temporada 2

Deadly disasters (serie) - Temporada 1

Más que robots

Los hermanos Salvador (serie)

Viernes 25 de marzo

Surviving the Mount St. Helens disaster

Olé: el viaje de Ferdinand (película)

La maravillosa primavera de Mickey Mouse

Miércoles 30 de marzo