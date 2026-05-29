La dramática y atrapante serie de Disney+ que te va a mantener pegado al sillón hasta el final

Con testimonios íntimos, reconstrucciones y archivos inéditos, la serie logra sostener la tensión a lo largo de cada episodio.

La plataforma de Disney + volvió a apostar por las docuseries policiales y las historias basadas en hechos reales . Dentro de ese género, una producción española acaba de llegar para captar la atención de los usuarios con una trama que intenta responder preguntas que durante años no tuvieron respuesta.

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El caso ocurrió el 22 de abril de 1984 en Barcelona y todavía sigue sin resolverse. Tres chicos aparecieron solos en una estación de tren sin documentos, sin datos familiares y sin una explicación sobre cómo llegaron hasta ahí.

Más de cuatro décadas después , esos hermanos iniciaron una investigación para descubrir qué ocurrió realmente aquel día. El recorrido emocional y judicial quedó registrado y ya forma parte del catálogo.

El documental trata la búsqueda de identidad dentro de una historia que impactó a toda España.

"Abandonados" reconstruye uno de los episodios más desconcertantes de la crónica española . La producción cuenta el caso de tres hermanos que fueron abandonados el 22 de abril de 1984 en la Estación de Francia, en Barcelona. Según la investigación original, un hombre dejó a los chicos en el lugar y desapareció sin dejar rastros.

Los menores no podían explicar quiénes eran ni recordar datos sobre su familia, tampoco existían partidas de nacimiento, registros oficiales o documentación que permitiera identificar su origen.

Después del hallazgo, los tres hermanos quedaron bajo tutela estatal hasta que una pareja de pedagogos de Barcelona decidió adoptarlos. Desde entonces crecieron en un entorno estable y construyeron una nueva vida lejos del episodio que marcó su infancia.

Sin embargo, cuarenta años más tarde, las dudas los siguen desvelando. Elvira, Ramón y Ricard Moral iniciaron una búsqueda personal para conocer la verdad detrás del abandono y descubrir la identidad de sus padres biológicos. La serie sigue esa investigación paso a paso, a través de entrevistas, expedientes y reconstrucciones, con la intención de responder de una vez por todas sus preguntas.

La docuserie expone cómo funcionaban los sistemas de protección infantil de aquella época en España y las dificultades que existían para registrar casos similares. El periodista y documentalista Carles Porta, reconocido por producciones policiales basadas en hechos reales, se destaca por los testimonios humanos que recolectó y la reconstrucción minuciosa de cada detalle.

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