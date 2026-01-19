Dolly Parton cumple 80 años: la artista que rompió las barreras entre el country, el pop y el rock

Con más de 3,000 canciones compuestas, Parton no es solo la "Reina del Country"; es una de las compositoras más prolíficas y exitosas de la historia de la música moderna.

Dolly Parton es una de estas figuras que bien puede representar lo que se conoce como "el sueño americano". La mujer que nació en una cabaña de madera en las Smoky Mountains está cumpliendo 80 años de una vida en dónde el estado de Tennessee ha declarado oficialmente este día como el "Dolly Parton Day" .

Más allá de las pelucas rubias, los trajes de lentejuelas y su inconfundible sentido del humor, lo que realmente cimenta el legado de Dolly es su capacidad para escribir el alma humana. Con más de 3,000 canciones compuestas , Parton no es solo la "Reina del Country"; es una de las compositoras más prolíficas y exitosas de la historia de la música moderna.

La historia de Dolly Rebecca Parton comenzó con la pobreza más absoluta, pero rodeada de una riqueza musical incalculable. Fue la cuarta de doce hijos, y su primera "guitarra" fue un instrumento casero hecho por su tío. Esa determinación la llevó a mudarse a Nashville el día después de su graduación en 1964, con sus pertenencias en bolsas de papel y una maleta llena de canciones.

Su gran oportunidad llegó en 1967 de la mano de Porter Wagoner , quien la invitó a su programa de televisión. Durante siete años, fueron la pareja de oro del country, pero Dolly sabía que su destino era volar sola. De esa ruptura profesional —y no de un romance, como muchos creen— nació una de las canciones más importantes de todos los tiempos: "I Will Always Love You" .

Aunque el público general la conoce por su voz de soprano cristalina, la industria la respeta por su pluma. Dolly ha escrito éxitos para casi todos los géneros, demostrando una versatilidad que pocos artistas pueden igualar.

"Escribir canciones es mi terapia. Es mi forma de comunicarme con el mundo, de procesar el dolor y de celebrar la alegría", ha declarado Parton en múltiples ocasiones.

Su habilidad para contar historias sencillas pero universales es lo que ha hecho que sus canciones tengan una "segunda vida" en las voces de otros artistas. No es simplemente que otros la versionen; es que sus composiciones son tan sólidas que pueden ser transformadas radicalmente sin perder su esencia.

Las tres canciones que definen su legado como compositora:

"I Will Always Love You": Originalmente un éxito country en 1974, la canción alcanzó la inmortalidad global en 1992 gracias a Whitney Houston . La versión de Whitney para la película El Guardaespaldas se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia. Es famoso el dato de que Elvis Presley quiso grabarla, pero Dolly se negó porque el mánager de Elvis , el Coronel Tom Parker , exigía la mitad de los derechos editoriales. Dolly mantuvo su propiedad intelectual, una decisión que hoy se estudia en las escuelas de negocios.

"Jolene": Esta súplica desesperada a una mujer "de ojos verdes y cabello castaño" es, quizás, la canción más versionada de Parton. Desde la crudeza rock de The White Stripes , pasando por la elegancia de Olivia Newton-John , hasta la reciente y comentada versión de Beyoncé en su álbum "Cowboy Carter" (2024). Cada artista ha encontrado en "Jolene" un lienzo para proyectar sus propias emociones.

"9 to 5": Compuesta utilizando sus propias uñas acrílicas como instrumento de percusión para simular el sonido de una máquina de escribir, esta canción se convirtió en el himno de la clase trabajadora femenina. No solo fue un éxito en las listas pop, sino que definió una era de empoderamiento laboral.

Dolly-Miley-Miley Cyrus Junto a su ahijada musical Miley Cyrus.

Versiones que hicieron historia: el mundo canta a Dolly

La marca de un gran compositor es la frecuencia con la que otros artistas acuden a su catálogo. Dolly Parton ha visto sus temas reinterpretados por leyendas de todos los calibres:

Emmylou Harris llevó "To Daddy" al éxito, una canción que Dolly escribió pero que encajaba perfectamente en la sensibilidad de Harris.

llevó "To Daddy" al éxito, una canción que Dolly escribió pero que encajaba perfectamente en la sensibilidad de Harris. Merle Haggard convirtió "Kentucky Gambler" en un número uno en 1975.

convirtió "Kentucky Gambler" en un número uno en 1975. Miley Cyrus , su ahijada en la vida real, ha hecho de "Jolene" una parte fundamental de su repertorio, dándole un aire rockero que ha cautivado a las nuevas generaciones.

, su ahijada en la vida real, ha hecho de "Jolene" una parte fundamental de su repertorio, dándole un aire rockero que ha cautivado a las nuevas generaciones. Tina Turner exploró sus raíces country versionando "There’ll Always Be Music".

exploró sus raíces country versionando "There’ll Always Be Music". Incluso en géneros tan alejados como el punk o el soul, artistas como The Sisters of Mercy o Patti LaBelle han rendido tributo a su escritura.

Esta capacidad de transversalidad es lo que permite que hoy, a sus 80 años, Dolly Parton sea una figura que une a demócratas y republicanos, a jóvenes de la Generación Z y a nostálgicos del vinilo.

La pantalla grande: el carisma que conquistó Hollywood

Dolly no se conformó con dominar las ondas radiales. Su salto al cine en 1980 con 9 to 5 (Cómo eliminar a su jefe) junto a Jane Fonda y Lily Tomlin fue un éxito rotundo que le valió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro. Su magnetismo en pantalla era natural; Dolly no actuaba, simplemente permitía que su personalidad iluminara la cámara.

Siguieron títulos icónicos como Steel Magnolias (Magnolias de acero, 1989), donde interpretó a Truvy, la dueña del salón de belleza. Su carrera actoral reforzó su imagen de mujer inteligente escondida tras una estética de "muñeca", una dualidad que ella misma maneja con maestría: "Cuesta mucho dinero verse así de barata", suele bromear.

9-to-5-Jane-Lily-Dolly Jane Fonda, Dolly Parton y Lily Tomlin.

El presente de Dolly Parton: entre filantropía, los negocios y la música

Al llegar a los 80 años, Dolly Parton es tan conocida por su música como por su generosidad. Su fundación Imagination Library ha regalado más de 200 millones de libros a niños de todo el mundo para fomentar la alfabetización. Además, su inversión en la vacuna contra el Covid-19 y sus recientes donaciones para la investigación del cáncer pediátrico (vinculadas a su nueva versión de 2026 de "Light of a Clear Blue Morning") la posicionan como una figura humanitaria de primer orden.

Su parque temático, Dollywood, no es solo una atracción turística; es el motor económico de su región natal en Tennessee, proporcionando empleo y estabilidad a miles de familias.

A sus 80 años, Dolly Parton no muestra signos de querer retirarse. Tras el éxito de su álbum de rock en 2023 y sus constantes colaboraciones con artistas actuales como Sia o Zach Bryan, Dolly sigue siendo el puente que conecta el pasado del country con el futuro de la música global.