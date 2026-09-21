"Las Malvinas son argentinas": el homenaje de actrices argentinas en el Festival de San Sebastián + Agregar ámbito en









Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez llevaron el mensaje a la alfombra roja del festival.

El mensaje viral llegó a la alfombra roja del Festival de San Sebastián.

Las actrices Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez llevaron al Festival Internacional de Cine de San Sebastián una prenda con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”; Lali Espósito fue otra de las referentes que lució una remera con la misma leyenda, pero con otro modelo.

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En ese sentido, el evento de cine español se convirtió en el escenario elegido por las actrices en cuestión para enviar un potente mensaje desde la alfombra roja y llevarse el protagonismo en un momento de alto impacto simbólico.

Morán, Fonzi, Flechner y Álvarez dijeron presente para presentar la miniserie Mis muertos tristes. Pero antes de que la producción basada en cuantos de Mariana Enriquez fuera proyectado, captaron la atención de todos los fotógrafos e invitados cuando mostraron el reverso de sus tapados y chaquetas, donde llevaban estampada la histórica consigna “Las Malvinas son argentinas”, acompañada por una gráfica ilustración de las islas.

Las prendas con la leyenda sobre Malvinas formaron parte de una intervención y mensaje político llevado a la alfombra roja por las artistas. Los diseños, según trascendió, pertenecen a la marca argentina Sofía y Alfonso

Lali también llevó el mensaje a San Sebastián Días atrás, al arribar a San Sebastián, Lali Espósito lució una remera blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, escrita en letras negras.

La artista completó el conjunto con un blazer negro oversized, anteojos oscuros y botas altas acordonadas, aunque dejó deliberadamente visible el mensaje de la camiseta. La imagen se viralizó casi de inmediato y Lali no esquivó a las críticas y repercusiones: “No me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar”, dijo la artista argentina al explicar su decisión de utilizar una prenda con el reclamo de soberanía durante el Festival Internacional de Cine. “Había una campaña de quienes hicieron esa remera, que lo recaudado en la venta es para los excombatientes de Tigre. Me pareció interesante participar”, agregó. Además, en su respuesta, apuntó contra la gestión actual: “Han sido muy vapuleados por el Gobierno Nacional desde que asumió”. “A veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos, como ponerse una remera, significa mucho para la sensación de empatía y de acompañamiento”, concluyó.