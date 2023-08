Dos años sin Charlie Watts: el recuerdo de los Rolling Stones y la huella que dejó en la banda

"'Quería tocar la batería porque me enamoré del brillo y las luces, pero no se trataba de adulación. Estaba jugando allí arriba'. - Charlie Watts". Con ese mensaje la cuenta oficial de la banda recordó al antiguo miembro de la banda.

Por su parte Keith Richard lo recordó con el siguiente texto: "Charlie Watts era mi cama. Podría acostarme allí, y sé que no sólo tendría un buen sueño, pero me despertaría y todavía estaría rockeando" (2021) Te echo de menos, Charlie @thisischarliewatts. La publicación en su cuenta esta acompañada por una foto de ambos.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCwU-sZXNedA%2F%3Fimg_index%3D1&access_token=EAAGZAH4sEtVABOyGLKioq827X472kOjaEwX1ZBEa3x2oZCsLZCAoJYn9yJ2gyFxxLNr4WJrt0blZCLHgNZCjNZAEHdwiAnyVAN2B8KtbPZCWqbqcZB4g9TJpZClEPVCMUBTxuBf5wNZBZCX3E6fFFYxB6lZBEXlcksEa4hROyQxAH6v054eZCIVsc4iuAuoQZDZD View this post on Instagram A post shared by Ronnie Wood (@ronniewood)

Mick Jagger le dedicó una serie de stories en Instagram dónde se destaca una foto de ambos en un estudio de grabación.

image.png

La importancia de Charlie Watts en los Rolling Stones

Era el más veterano de la banda, el silencioso y el que quizás no llamaba tanto la atención para quien se deja llevar por las luces de Mick Jagger, de Richards, o hasta del propio Ron Wood. A pesar de esto su importancia fue vital no solo desde el punto de vista musical, si no también para mantener unida a la banda en más de una turbulencia.

Dueño de un particular bajo perfil, para su condición de estrella mundial, Watts supo mantenerse alejado de los flashes y concentrarse en la música. Pese a ser un amante del jazz su nombre es y será asociado para siempre al del rock and roll.

A lo largo de casi 60 años se convirtió en el dueño absoluto de los tiempos de la banda, fue quien calmó las aguas cuando Jagger y Richards se odiaron y quien aportó desde su formación jazzística y su estilo, un sonido inédito a las canciones de la banda.

"Charlie Watts es mi favorito absoluto. Tiene todas las virtudes que admiro de la gente. Gran sentido del humor, un adorable toque de excentricidad, un talento verdadero, mucha modestia. La única cosa que ha sido siempre cierta sobre Charlie es que odia ser una estrella del rock. Genuinamente lo detesta. El quería ser solo un tipo tranquilo. Y de golpe se encontró en medio de todo esto, que no es su imagen verdadera". De esta forma y con mucho cariño lo supo definir Richards alguna vez en una entrevista. Sin dudas una perdida que aun resuena tanto cómo el sonido de su batería.