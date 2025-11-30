Dos horas de rock, comunión y clásicos: la noche explosiva de Massacre en Flores Por Matias Reynoso + Seguir en









Walas y compañía demostraron una vez más por qué son unas de las bandas más destacadas del rock argentino.

El carisma y excentricidad de Walas dominaron el escenario de Flores.

Con un Teatro Flores completamente colmado, Massacre dio un show cargado de energía, comunión y celebración, reafirmando su vigencia y su lugar como una de las bandas más destacadas del rock argentino.

Durante las dos horas de show, el público acompañó cada canción con una intensidad que convirtió la noche en un encuentro íntimo y explosivo a la vez. Desde la apertura de puertas, fans de distintas generaciones comenzaron a llegar, muchos luciendo remeras históricas y símbolos que recorren los más de treinta años de trayectoria del grupo.

Cómo fue el show de Massacre en el Teatro Flores Walas subió al escenario con la remera de “Terrores Nocturnos”, la banda soporte del concierto y liderada por Marcos Aramburu. El show inició con “Sofía, la Súper Vedette” y recorrió las distintas etapas del universo Massacre.

El setlist de más de 20 canciones incluyó temas como "Te arrepiento", el cásico "Plan B: Anhelo de satisfacción", y "Querida Eugenia", "Te leo al revés", "Mi amiga Soledad", "La octava maravilla", "Mi mami no lo hará", "La Octava Maravilla", "Tanto Amor" y "Muñeca Roja", entre otras. Todos clásicos que definieron la identidad artística de la banda y generaron algunos de los momentos más celebrados de la noche.

Massacre Teatro Flores Massacre ante un Teatro Flores colmado el sábado por la noche. También tocaron canciones de su más reciente disco "Nueve" (2024), producido por Gustavo Santaolalla y ganador a Mejor Álbum de Grupo de Rock y Mejor Producción en los Premios Gardel 2025.

Antes de finalizar el show, Walas apareció vestido de chef —delantal, cacerola en mano, cuchara y guante— en alusión a su reciente paso por MasterChef Celebrity. Entre risas, lanzó: “Seguramente vuelva… ¡y ganaré!”. Las últimas canciones que sonaron de cara al final fueron "La Reina de Marte", "Armas", "Violencia" y "Diferentes Maneras". Con este concierto, Massacre va cerrando un 2025 lleno de movimiento, desafíos cumplidos y energía renovada. Algo más, a pesar de ser anunciado como el último concierto del año, al final de show se confirmó que Massacre sonará una vez más en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 14 de diciembre en The Roxy Live. Una oportunidad para volver a disfrutar y esta vez sí despedir el año con la voz de Walas, las guitarras del Tordo y Fico, el bajo de Bochi y la batería de Charly.

