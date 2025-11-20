MasterChef Celebrity 2025: uno de los participantes más queridos fue eliminado del reality + Seguir en









La gala de eliminación de este miércoles de MasterChef Celebrity tuvo como desafío reproducir una cookie XL creada por Damián Betular.

Una nueva gala de eliminación dejó al reality con un participante menos.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity, que sigue cosechando altos niveles de audiencia, tuvo este miércoles su quinta eliminación.

Tras la gala de última oportunidad del certamen, que lo tuvo al jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui sorprendiendo con una “doble excepción”, la cocina se volvió a encender, para que uno de los “cocineros" deba retirarse del juego.

Marixa Balli y Emilia Attias se habían salvado en la gala de última oportunidad, por lo que los nominados eran Walas, Julia Calvo, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Ian Lucas, Maxi López, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo y Eugenia Tobal.

Los participantes fueron pasando por delante del jurado, mostrando sus caras de alivio al ser aprobados o desaprobados, hasta que finalmente quedaron en riesgo de irse Walas, Susana Roccasalvo y Alex Pelao, que fue el primero en salir de esa zona de riesgo.

En el tramo final de la emisión, el jurado se reunió para determinar que el eliminado sea Walas, el cantante de Masacre, que había entrado al certamen en reemplazo del renunciado Pablito Lescano. “¡Gracias, MasterChef!”, se despidió el músico. ¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity? Hasta el momento solo Jorge "Roña" Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego "Peque" Schwartzman, Luis Ventura y Guillermo "Walas" Cidade.

