Murió Leandro Rud, empresario y reconocido representante de modelos

Tenía 51 años y atravesaba desde hacía más de una década un cáncer en las glándulas salivales con metástasis en los huesos. También se destacó como conductor televisivo y activista por los derechos de los animales.

Leandro Rud desarrolló una extensa carrera como representante de figuras del modelaje y la televisión argentina.

Leandro Rud , representante de modelos y conductor televisivo, murió este viernes a los 51 años , luego de atravesar durante más de una década un cáncer en las glándulas salivales con metástasis ósea.

Durante su extensa trayectoria, Rud estuvo al frente de una de las agencias de modelos más reconocidas de la Argentina y trabajó con numerosas figuras del espectáculo. Después de alejarse de esa actividad, inició una etapa como conductor de televisión y utilizó su exposición pública para compartir su experiencia con la enfermedad.

Nacido el 19 de septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires , era hijo del empresario textil Carlos Rud y de la docente Marta López. Creció junto con sus hermanos Mariana y Gustavo, quienes formaron parte de su círculo más cercano durante los años de tratamiento.

Rud fundó su agencia en 1996 y, durante casi dos décadas, representó a figuras como Jésica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo , entre otras personalidades de la televisión y el modelaje.

En 2014 comenzó a sufrir ataques de pánico, agotamiento y episodios de estrés que lo llevaron a reconsiderar su ritmo de vida. Un año después, tras una serie de estudios que inicialmente no arrojaron resultados concluyentes, una tomografía detectó un tumor maligno en las glándulas salivales que ya se había extendido a los huesos.

A partir del diagnóstico decidió cerrar su agencia y concentrarse en el tratamiento. El alejamiento de la representación artística marcó el final de una etapa profesional y el comienzo de una nueva exposición pública vinculada con su lucha contra el cáncer.

Su llegada a la televisión

Después de dejar la actividad empresarial, Rud encontró un nuevo espacio en la conducción. Estuvo al frente del programa La Noche, emitido primero por C5N y posteriormente por Canal 9, donde abordó temas de interés general y relató abiertamente el proceso que atravesaba.

Durante sus años de tratamiento incorporó distintos cambios a su rutina, entre ellos la natación en aguas frías, las caminatas y el ejercicio. Rud aseguraba que esas actividades contribuían a mejorar su bienestar y le permitían mantenerse activo frente al avance de la enfermedad.

También puso especial atención en los vínculos personales y destacó en reiteradas oportunidades el acompañamiento de su madre, su hermana, sus amigos y sus médicos, Ramiro Heredia, Nicolás González y Daniel Campos.

Su compromiso con los animales

Además de su carrera dentro del mundo del espectáculo, Rud fue reconocido por su activismo en defensa de los animales. Tenía seis perros rescatados de la calle, a los que consideraba una parte fundamental de su recuperación y su sostén emocional.

En mayo de este año había compartido públicamente las secuelas físicas que le dejó la enfermedad y relató los momentos más difíciles del tratamiento. “Fueron días muy difíciles. Luchala, que la vida vale la pena”, expresó entonces.

En esa publicación contó que había atravesado en tres oportunidades un cáncer en estadio 4 y explicó que intentaba levantarse todos los días para correr, caminar o nadar. También agradeció los mensajes que recibía de personas que atravesaban situaciones similares y buscó transmitirles un mensaje de acompañamiento.