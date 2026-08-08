Destronó a Tom Cruise y se convirtió en multimillonario: quién es el actor más rico del mundo

Su carrera trascendió la pantalla gracias a negocios, inversiones y una estrategia empresarial que cambió el alcance de su éxito internacional.

Durante años, los nombres de las grandes estrellas de Hollywood dominaron los rankings de riqueza dentro de la industria cinematográfica. Sin embargo, un cambio en las estimaciones volvió a poner el foco sobre una figura de Asia que logró construir un imperio dentro y fuera de la pantalla. Su patrimonio ya alcanza cifras de miles de millones de dólares y lo ubica como el actor más rico del mundo.

El protagonista es Shah Rukh Khan , una de las máximas figuras de Bollywood y un artista que transformó su popularidad en una estructura de negocios con presencia en distintos sectores. Su influencia excede ampliamente al cine y se refleja en inversiones, contratos publicitarios y emprendimientos deportivos.

Conocido mundialmente como el "Rey de Bollywood" , Shah Rukh Khan nació el 2 de noviembre de 1965 en Nueva Delhi, India. Antes de convertirse en una estrella del cine trabajó en televisión, donde participó en series como Fauji y Circus. A comienzos de la década de 1990 dio el salto a la pantalla grande y rápidamente captó la atención del público.

Su primera etapa estuvo marcada por papeles de villano en películas como Baazigar y Darr, una apuesta poco habitual para un actor que recién comenzaba. Más adelante consolidó su carrera con producciones románticas que se transformaron en clásicos de Bollywood, entre ellas Dilwale Dulhania Le Jayenge , Kuch Kuch Hota Hai , Kabhi Khushi Kabhie Gham y My Name Is Khan .

A lo largo de más de 30 años de trayectoria , protagonizó más de 80 películas , recibió numerosos premios y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del cine indio a nivel internacional. Su capacidad para conectar con públicos de distintos países también impulsó giras, acuerdos comerciales y campañas publicitarias con marcas globales.

Detrás del reconocimiento hay décadas de trabajo. Instagram Shah Rukh Khan

La apuesta de los millones: cómo un equipo de críquet multiplicó su fortuna

El crecimiento económico de Shah Rukh Khan no depende únicamente de sus ingresos como actor. Uno de los movimientos más importantes de su carrera empresarial fue la compra, en 2008, de una participación en los Kolkata Knight Riders, una de las franquicias de la Indian Premier League (IPL).

En aquel momento, el grupo encabezado por Khan adquirió el equipo por alrededor de u$s75 millones. Con el paso de los años, la IPL se convirtió en una de las ligas deportivas más valiosas del planeta y la franquicia incrementó de manera significativa su cotización.

El valor de los Kolkata Knight Riders supera actualmente los u$s1.000 millones, lo que convirtió aquella inversión en uno de los negocios más rentables de su patrimonio.

A eso se suman las ganancias provenientes de su productora Red Chillies Entertainment, una empresa dedicada a la producción cinematográfica y a los efectos visuales que participó en varias de las películas más exitosas de Bollywood. La compañía también desarrolla contenidos para plataformas digitales y presta servicios técnicos a otras producciones.

Los contratos de publicidad con grandes marcas internacionales y las inversiones inmobiliarias terminaron de diversificar sus fuentes de ingresos, reduciendo la dependencia exclusiva de la actividad cinematográfica.

Instagram Shah Rukh Khan

El patrimonio actual de Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan posee una fortuna cercana a los mil millones de dólares. Esa cifra incluye sus ingresos como actor, productor, empresario y accionista de distintas compañías. Ese patrimonio lo ubica por encima de otras figuras muy reconocidas del cine internacional, entre ellas Tom Cruise, cuya fortuna se estima en unos u$s600 millones.

Su caso suele citarse como uno de los ejemplos más destacados de cómo una carrera artística puede convertirse en un conglomerado empresarial. La combinación de cine, producción audiovisual, publicidad, inversiones deportivas y negocios inmobiliarios explica por qué hoy aparece en la cima de las listas de patrimonio elaboradas por medios especializados.